Le retour du prince Harry au Royaume-Uni déclenche une « urgence » au palais – le prince William est « désespéré » | Royale | Nouvelles

Le prince Harry est de retour au Royaume-Uni et s’unira à son frère le prince William pour une cérémonie pour la nouvelle statue dédiée à la princesse Diana. Le joueur de 36 ans est arrivé de Los Angeles la semaine dernière. Il doit maintenant rester à Frogmore Cottage pendant cinq jours de quarantaine liée au coronavirus.

Ce jeudi, le prince Harry et le prince William et Harry se tiendront côte à côte dans le Sunken Garden du palais de Kensington, où ils inaugureront une nouvelle statue en l’honneur de leur mère, Diana.

Les frères ont commandé la statue en 2017 et elle a été créée par l’artiste Ian Rank-Broadley.

Ce jeudi aurait été le 60e anniversaire de la défunte princesse.

Avant l’événement, l’expert royal Robert Lacey a écrit dans le Daily Mail : « Les plus grandes personnalités du palais de Buckingham travaillent d’arrache-pied pour mettre fin à l’urgence actuelle – et ne vous y trompez pas, ils la considèrent comme un peu moins que cela. »

Et l’expert royal Roya Nikkhah a déclaré: “Aucun des frères n’offre un rameau d’olivier.”

Le rédacteur en chef royal s’adressait à un ami proche des deux frères qui aurait déclaré: «Je crains que ce soit la même chose qu’aux funérailles du prince Philip.

“Un signe de reconnaissance, et c’est à peu près tout.”

La source royale a ajouté : « Le jour, il sera difficile de séparer la statue de l’occasion.

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE: Le prince Harry ‘sick du pays’ ‘prêt à admettre ses faux pas’

“C’est le désespoir, ainsi que la colère.”

Meghan et le prince Harry ont tous deux été interviewés par Oprah Winfrey en mars de cette année et ont parlé des tensions avec la maison royale et de leurs raisons de quitter le Royaume-Uni pour une nouvelle vie en Californie.

Se référant à la tension autour de l’événement à venir, la correspondante royale Camilla Tominey a cité une source. “Ils savent tous les deux qu’il ne s’agit pas d’eux mais de se souvenir de la défunte princesse.

“Mais l’idée que tout cela peut être pardonné et oublié, ça va prendre beaucoup plus de temps que quelques jours.”

La source royale a ajouté : « Avant Oprah, il y avait de la sympathie pour Harry, mais pas après.

« Il savait les dégâts qu’il faisait.

“Le fait qu’il avait l’air profondément mal à l’aise vous dit tout ce que vous devez savoir.”