Le retour du prince Harry au Royaume-Uni pour l’événement de la statue de Diana sera «éphémère» – «Il entrera et sortira» | Royale | Nouvelles

La statue sera révélée au palais de Kensington la semaine prochaine, marquant ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse de Galles. Il sera dévoilé le 1er juillet après sa mise en service par le prince Harry et le prince William en 2017, 20 ans après la mort de leur mère.

La statue sera placée dans les jardins engloutis du palais de Kensington où le prince Harry et le prince William ont grandi et était un endroit que la princesse Diana chérissait.

Ken Wharfe, ancien agent de protection de longue date de la princesse Diana, a déclaré à Vanity Fair : « C’est un endroit très approprié pour la statue. Le Sunken Garden était un endroit que Diana aimait et aimait aussi emmener les enfants.

«Diana avait également l’habitude de se promener seule dans le Sunken Garden lorsqu’elle avait besoin de faire une pause et elle s’est liée d’amitié avec l’un des jardiniers qui, je pense, est toujours là.

“Elle aimait ça là-bas.”

Le prince Harry voyagera depuis son domicile en Californie pour le dévoilement après que la première cérémonie a été retardée l’année dernière en raison de la pandémie.

Cependant, un initié a déclaré à Us Weekly que “ce sera une visite éphémère” et que le voyage sera encore plus court que lorsqu’il est revenu en avril pour les funérailles du prince Phillip pendant neuf jours.

“Il entrera et sortira”, a déclaré l’initié et la duchesse de Sussex ne le rejoindra pas.

Néanmoins, un autre initié a déclaré que le duc de Sussex respectera toutes les règles COVID-19 tout en visitant et en attendant l’isolement complet de 10 jours avant de voir les membres de sa famille.

Le prince Harry et le prince William prononceront des discours séparés lors du dévoilement de la statue de leur mère la semaine prochaine et beaucoup espèrent qu’ils mettront de côté leurs problèmes.

Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli leur deuxième bébé le 4 juin en Californie.

En hommage à la reine et à la princesse Diana, ils ont nommé leur fille Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor.

Depuis la naissance de Lilibet, un initié royal dit que les frères ont commencé à parler davantage, cependant, la relation est toujours tendue.

Les frères ont accepté de maintenir la paix pendant la visite du prince Harry et pour le dévoilement de la statue afin de chérir la mémoire de leur mère et d’honorer l’héritage de la princesse Diana.

“Ils savent que les yeux du monde seront rivés sur eux – surveillant chacun de leurs mouvements – donc ce que vous verrez est un spectacle d’unité soigneusement chorégraphié pour ce jour-là, au moins”, a déclaré un ami des deux princes à Vanity Fair.