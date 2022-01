Le retour du roi émérite, en attendant que les conditions de Felipe VI

01/08/2022 à 08:35 CET

Marisol Hernandez

le roi émérite entrevoit déjà l’horizon de son retour en Espagne: lorsque le procureur de la Cour suprême dépose les dossiers ouverts à son encontre. Ni Noël, ni les anniversaires, ni son éternel désir de revenir n’ont jamais été un facteur pertinent pour que son retour se produise. La première condition, telle que rapportée par El Periódico de España, était que aucune des irrégularités qui lui sont imputées n’a donné lieu à une procédure judiciaire. Le dépôt de l’épineuse enquête en Suisse sur d’éventuelles commissions de l’AVE à La Mecque et la première information que les procureurs espagnols allaient également trancher l’affaire, ont alimenté le débat interne au gouvernement et dans le Maison du Roi sur la manière d’affronter un retour, qui dans les deux institutions était déjà perçu comme inévitable.

Dans un message que le journaliste Raúl del Pozo a révélé vendredi dans ‘Onda Cero’, le roi émérite lui-même a reconnu qu’il est « attendre Dona Dolorès (le procureur général de l’État) vous décidez de clore l’affaire« Pour pouvoir rentrer. Mais ce ne sera pas automatique. La décision judiciaire n’a pas de date précise. Et il faudrait aussi que le procès contre lui déposé à Londres par son ancienne amante, Corinna Larsen, se termine sans conséquences. .

La résolution de ces deux problèmes est essentielle, même si ce ne sont pas les seules exigences. A partir de ce moment Juan Carlos I vous devrez vous mettre d’accord avec Philippe VI sur les conditions de son retour, selon des sources bien informées. Et bien que La Zarzuela et La Moncloa soient conscientes que sans aucune enquête judiciaire, il est difficile de continuer à lui demander de rester dans son exil d’Abou Dhabi, la position est que le retour doit être un processus contrôlé.

Ce n’est pas « imminent »

En matière d’État, il n’y a pas de place pour la sentimentalité, comme en témoigne sa propre marche vers les Émirats, forcée par la Maison du Roi, avec le soutien actif du gouvernement. Un fait qui n’était ni facile ni paisible. C’est pourquoi des sources gouvernementales suggèrent que le retour ne doit pas être considéré comme « imminent », après que le parquet suprême a définitivement clos ses enquêtes. Bien qu’il s’agisse d’une décision sous le contrôle strict de la Casa del Rey, La Moncloa lui apporte son soutien.

De nombreuses questions restent à éclaircir comme quelle sera votre résidence en Espagne, ce que vous ferez lorsque vous serez ici et comment vos dépenses seront couvertes. À la connaissance d’El Periódico de España, ces problèmes n’ont pas été résolus et différentes options continuent d’être évaluées. Depuis des semaines, c’est un problème qui inquiète et occupe La Zarzuela. Bien que la Casa del Rey connaisse parfaitement le désir de Juan Carlos I de revenir il n’y a pas de communication directe entre Felipe VI et son père. Ils se connaissent par une personne interposée, qui leur parle à tous les deux. Mais ce dialogue n’est pas allé aussi loin pour résoudre les détails de son retour.

Une vie discrète

En effet, selon les sources consultées, lorsque l’émérite communique avec ses amis, il semble toujours éviter ce besoin de s’entendre avec le roi, étape nécessaire pour pouvoir venir en Espagne. Oui il est plus conscient que quand il revient doit mener une vie discrète de sorte qu’aucune de leurs actions n’érode la monarchie, qui dans ce cas est le bien le plus élevé à protéger.

C’est pourquoi La Zarzuela débat sur la manière de procéder. A la fois le moment idéal pour l’autoriser à venir -bien sûr quand cela arrange Felipe VI ou lui fait moins de mal-, comme où loger le vieux roi. Il a été pensé à une propriété appartenant à l’État, à condition que l’utilisation par Juan Carlos I n’entraîne pas une dépense supplémentaire ou que revivre à La Zarzuela. Bien que ce ne soit pas l’option privilégiée pour le monarque actuel, c’est celle qui éviterait d’allouer des ressources supplémentaires.

Suite à la décision de Felipe VI de retirer l’allocation qu’il a reçue des budgets, l’émérite n’a pas de revenu connu pour assurer leur entretien et cette circonstance complique grandement l’opération de retour. Non seulement lors du choix d’une résidence, mais parce que cela vous empêche de passer toute l’année en Espagne. Si vous habitez plus de six mois dans notre pays, vous seriez obligé de justifier de vos revenus au Trésor public et Payez ici. Toutes les conséquences de son retour sont en train d’être évaluées en détail. Mais, à moins que Juan Carlos Ier choisisse de revenir seul, la décision finale dépend de Felipe VI.