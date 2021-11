La qualité de l’air a commencé à se détériorer rapidement à la fin du mois d’octobre. (Image de fichier pour la représentation)

Pollution de l’air et smog à Delhi : Alors que novembre s’ensuit, la pollution et le smog commencent à étouffer Delhi, et comme sur des roulettes, la situation est également de retour cette année. La qualité de l’air a commencé à se détériorer rapidement à la fin d’octobre et au début de novembre, et même avant Diwali, la qualité de l’air dans la capitale nationale était très mauvaise. Voici tout ce qui s’est passé jusqu’à présent au cours des derniers jours à Delhi qui a conduit à l’étouffement de Delhi.

Vers la fin octobre, la qualité de l’air à Delhi a été enregistrée dans le niveau supérieur de la catégorie « mauvaise » et à l’époque, le sous-comité sur le plan d’action de réponse graduée (GRAP) a déclaré que les autorités de Delhi et de la RCN devraient envisager d’arrêter l’utilisation des groupes électrogènes diesel, tout en augmentant la fréquence des modes de transport publics comme les bus et les métros. Cela a contribué à une plus grande visibilité du smog et de la pollution dans l’air.Delhi, quant à lui, a mis en place une interdiction générale des pétards pendant la saison des fêtes, jusqu’en janvier 2022, afin que l’éclatement des pétards n’entraîne pas un pic soudain de fumée et de pollution. Deux jours avant Diwali, la qualité de l’air à Delhi est entrée dans la zone rouge pour la première fois cette année, passant à « très mauvaise ». Le directeur du projet fondateur de SAFAR, Gufran Beig, avait déclaré que dans cette pollution, seuls 6% des polluants PM2,5 à Delhi étaient dus au brûlage du chaume, tandis que le reste de la pollution était dû à des sources locales. Ces sources locales, bien que non détaillées, pourraient être des véhicules ainsi qu’une pollution industrielle. des pétards éclatent. La qualité de l’air est entrée dans la catégorie « sévère ». Vendredi matin, la qualité de l’air est restée de qualité sévère, avec une visibilité en forte baisse. Les images montrent même le bâtiment principal du temple d’Akshardham se cachant sous une épaisse couche de smog lorsqu’on le voit depuis les limites des locaux du temple. Selon les experts, le smog élevé était dû à un mélange de plusieurs conditions défavorables, comme des vents calmes, des températures basses et hauteur de mélange. Ceux-ci, ont-ils dit, ont été augmentés par les polluants libérés par les pétards, le brûlage du chaume et les sources locales. Les experts s’attendent à ce que la ville ne trouve un soulagement de la pollution qu’à partir du 7 novembre, mais la qualité de l’air devrait toujours se cacher dans les « très pauvres ». catégorie.Cependant, un soulagement inattendu a été observé samedi, lorsque la vitesse du vent plus élevée a provoqué l’évacuation de certains polluants, entraînant une légère amélioration de la qualité de l’air.En dehors de cela, le gouvernement de Delhi a également procédé à des pulvérisations d’eau dans plusieurs parties de la capitale nationale pour apaiser la poussière et la pollution tout en arrêtant les travaux de construction qui se déroulent en violation de l’arrêté du gouvernement.

