Le retour en force du théâtre de Broadway dans la pandémie de Covid-19: critiques de Caroline, ou Change, Hadestown, Little Shop of Horrors, et plus

Le théâtre en direct existe dans le souffle.

Le théâtre en direct parle de ces moments où le théâtre est si silencieux que vous pouvez entendre quand la respiration des acteurs change. Il s’agit de regarder des acteurs parler à travers quelqu’un qui tousse au premier rang et qui en veut au couple éméché derrière vous alors qu’ils rigolent à travers la grande scène de la mort. Il s’agit du moment qui n’arrive que dans les meilleurs spectacles, quand tout le monde dans tout le théâtre commence à respirer au même rythme.

Le souffle est ce qui sépare le théâtre des films, des spectacles sur scène préenregistrés comme Hamilton sur Disney +, de tout ce que vous pouvez regarder dans votre salon. Le souffle est ce qui donne au théâtre vivant son énergie particulière, l’euphorie quasi religieuse qu’il peut inspirer : s’asseoir dans une pièce sombre et respirer avec d’autres personnes.

Covid-19 a changé notre façon de penser à la respiration des autres, peut-être pour le reste de notre vie. Cela a transformé l’essence du théâtre en quelque chose de dangereux. Il a fermé Broadway, le centre de la communauté théâtrale des États-Unis, plus longtemps que Broadway n’a jamais fermé dans son histoire.

Maintenant, après les vaccins et la vague de variantes du coronavirus delta, le théâtre revient lentement dans le monde. Broadway ouvre ses portes avec tâtonnement et prudence, un théâtre à la fois, avec des contrôles de vaccins obligatoires et une exigence de masque en place. Et l’un après l’autre, les spectateurs retournent dans les salles pour découvrir ce que c’est que d’essayer de respirer au même rythme à travers un masque.

« Merci pour quitter vos maisons », a déclaré David Byrne en tête de son concert spécial Utopia américain, avec une tendresse discrète. Le public soupira en retour.

Times Square a raté Broadway. Quelque 300 artistes de rue dépendent des foules de touristes qui descendaient dans le quartier tous les soirs pour dîner et assister à un spectacle, et qui ont disparu à la fermeture de Broadway. Quand je suis arrivé pour l’hallucinant Pass Over à la fin du mois d’août, avant que Broadway ne soit pleinement fonctionnel, Times Square était déserté à un niveau que je n’avais jamais vu auparavant que dans des émissions de télévision destinées à démontrer que l’apocalypse est devenue vraiment sérieuse : juste vide rues et néons tonitruants. Peu de théâtres étaient encore ouverts, delta écrasait toujours la ville et les touristes gardaient leurs distances. Les artistes de rue aussi.

Mais quand je suis sorti de Six au début du mois d’octobre, je suis entré directement dans un homme en costume de panda géant en train de regarder une bataille de danse de rue au milieu de la route. Times Square était de nouveau opérationnel.

Broadway est revenu comme un vieil amant plein de ressentiment, désespéré de vous convaincre que vous avez de la chance de les retrouver, et désespéré de vous convaincre qu’ils savent à quel point ils ont de la chance de vous retrouver.

« Bienvenue à Broadway ! » disent les huissiers à l’extérieur du théâtre. Ensuite, ils vérifient votre carte de vaccination contre votre carte d’identité et vous font passer un détecteur de métaux anti-terroriste, de sorte qu’entrer dans un théâtre ressemble à monter à bord d’un avion.

À l’intérieur, les huissiers défilent dans les allées avec des pancartes rappelant au public de garder leurs masques en place et en haut, et les membres du public glissent leurs masques sournoisement sur leur visage de toute façon pour leurs affabulations d’avant-spectacle. Plus ils s’approchent de la scène, plus ils deviennent effrontés – sauf à Six, où j’ai vu des adolescentes coordonner leurs masques avec leurs diadèmes étincelants et se disputer pour savoir laquelle des six femmes d’Henri VIII est leur préférée.

À la trilogie Lehman, la boîte à musique exquise et inutile d’un spectacle de Sam Mendes, j’ai écouté deux vieillards derrière moi se disputer pour savoir si le théâtre devrait ou non vérifier les pièces d’identité à la porte.

« Ce que vous devez comprendre, répétait l’un d’eux, c’est qu’ils doivent être absolument certains, absolument sûrs, que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Parce que les dossiers de vaccination peuvent être falsifiés, et ce genre de choses est grave ! »

« Écoutez, je suis un citoyen américain », a continué l’autre à répondre, avec une indignation croissante, « et nous n’avons pas besoin de papiers d’identité dans ce pays. »

Dans la file d’attente de la salle de bain du Little Shop of Horrors joyeusement campy, deux femmes plus âgées se sont demandé si elles feraient la queue pour obtenir les nouvelles injections de rappel.

« Je devrais vraiment le faire », a réfléchi l’un d’eux. « Je n’arrive pas à trouver le temps. »

« Ce n’est pas une question de commodité, il s’agit de savoir si c’est nécessaire », a déclaré l’autre. « Maintenant, avez-vous vu à quel point la vaccination s’estompe après les six premiers mois ? »

Puis les lumières se sont éteintes, une voix désincarnée a dit : « Bienvenue à Broadway ! Nous sommes si heureux que vous soyez ici avec nous », et toutes les conversations se sont dissoutes dans un grand rugissement de délice cathartique.

Il y a un Nouveau l’énergie à Broadway maintenant. Au milieu du long déclin de la pandémie, tout est plus féroce, plus cassant. Toutes les performances ont été poinçonnées; tous les publics sont plus en colère. Ils sont impatients d’être ravis, mais leur attention est plus difficile à gagner.

La nouvelle énergie peut fonctionner comme une dose d’adrénaline sur un spectacle en déclin. Ain’t Too Proud, la comédie musicale jukebox Temptations, vieillit comme une fleur coupée depuis sa première création en 2019. C’est un cheval de bataille d’une production qui a été conçue pour livrer des reprises de chansons célèbres aux touristes heureux, pour le faire efficacement et sans trop d’agitation ; en tant que tel, c’est le genre de comédie musicale qui cesse de se sentir excitante ou intéressante très rapidement.

Mais le retour sur scène après une pause aussi longue et angoissante a donné un nouvel élan à l’excellent casting de Ain’t Too Proud, faisant éclater et scintiller leurs couvertures de nouvelles façons. Matt Manuel joue David Ruffin torturé et brillant avec une fureur qui est bien plus intéressante que tout dans ce spectacle sûr et médiocre, dans une performance qui n’aurait peut-être jamais vu le jour dans d’autres circonstances.

L’énergie post-arrêt est une bénédiction mitigée, cependant. Les nouveautés Six et Chicken and Biscuits sont agitées, voire frénétiques; le soulagement d’enfin jouer après un si long délai s’écoule du casting par vagues qui deviennent épuisantes au fur et à mesure que la soirée avance. Et la nouvelle philosophie mal à l’aise a brisé Jagged Little Pill.

La comédie musicale jukebox d’Alanis Morissette a fait l’objet de multiples controverses au cours de la fermeture de Broadway de 19 mois, et a émergé de l’autre côté après avoir remanié trois acteurs principaux et un danseur principal. Plus ambitieux que Ain’t Too Proud, Jagged Little Pill a toujours été du côté désordonné, mais il a ouvert ses portes en 2019 avec une insouciance joyeuse qui l’a fait fonctionner plus qu’il ne l’a fait. Maintenant, avec la cohésion puissante de la distribution originale disparue, le désordre est douloureusement apparent. L’interprétation explosive de Lauren Patten de « You Oughta Know » met toujours toute la maison à terre, mais le spectacle autour d’elle est en ruine: plat, terne et, pour emprunter à Alanis elle-même, si peu sexy.

Certains des spectacles qui ont le mieux réussi après la fermeture sont à petite échelle ou étroitement contrôlés. Is This a Room, qui transforme la transcription de l’interrogatoire du FBI de Reality Winner, un leaker de la NSA, en 65 minutes de terreur tendue, correspond effectivement à l’arc des enthousiasmes agités du public à la réponse de Reality à ses interrogateurs : elle est d’abord dispersée, incertaine, puis ses énergies se réduisent à un point vicieux alors qu’elle se précipite et emmène le public avec elle.

Pendant ce temps, juste à côté de Broadway, une reprise du classique culte d’Alan Menken et Howard Ashman Little Shop of Horrors fait vibrer l’intime Westside Theatre de Hell’s Kitchen. La nouvelle production a le talent de premier plan que toute production de Broadway envierait (Jeremy Jordan joue contre le type en tant que ringard Seymour; Christian Borle devient fabuleusement sadique en tant que dentiste Orin), mais il est agréablement réduit pour s’adapter à son petit espace. Sans le faste et le spectacle requis pour remplir une salle de Broadway, ce petit Little Shop est capable de rendre son intrigue pulpeuse intime, comme une blague à l’intérieur avec chaque personne assise dans le théâtre.

Dans le meilleur des spectacles de retour de Broadway, la pandémie a fait ressortir de nouvelles dimensions d’une histoire qui a déjà fonctionné. Hadestown, qui a remporté le Tony de la meilleure comédie musicale en 2019, a toujours bénéficié des couches de la direction prudente de Rachel Chavkin, qui permet au spectacle de se dérouler sous un angle dans un temple grec, sous un autre dans une ville industrielle de Rust Belt, et d’un tiers dans un club de jazz post-apocalyptique de la Nouvelle-Orléans. Il n’a jamais été conçu pour ressembler à un spectacle qui se déroule en 2021 pendant une pandémie. Mais sa finale déchirante, construite autour du moment où les héros tentent de s’échapper de l’enfer puis se font aspirer malgré eux, a certainement de nouvelles résonances en ce moment particulier.

Chaque fois que j’ai vu Hadestown, le public a haleté à l’unisson au même moment de la finale. (Chavkin est un expert pour amener les gens à respirer ensemble.) Mais cette fois-ci, début octobre, le souffle est venu avec quelques larmes de plus que d’habitude.

Il y a un autre spectacle à Broadway qui peut égaler les hauteurs d’Hadestown : le renouveau de Caroline au Roundabout Theatre, ou Change is a stunner. Une collaboration entre Tony Kushner (Angels in America) et Jeanine Tesori (Fun Home), le spectacle a été créé pour la première fois en 2003 avec un scepticisme poli et a rapidement disparu par la suite. Mais en 2021, l’Amérique semble enfin prête pour ce portrait musical tendre et crépitant de Caroline, 39 ans, une femme noire travaillant comme domestique en Louisiane en 1963.

Caroline, jouée maintenant par la formidable Sharon D Clarke, chante encore et encore la phrase «Je suis dur et je suis méchante» au cours de Caroline, ou Changez alors qu’elle travaille dans le sous-sol de son employeur. Elle le répète autant pour se convaincre que n’importe qui d’autre. Mais nous pouvons voir les fissures dans son édifice sévère ; nous pourrions maintenant saisir vaguement certaines des façons dont elle a été matraquée par le monde. Et quand elle chante, au plus profond de sa fureur dégoûtante, « Vous ne pouvez pas faire ce que je peux faire ; vous êtes tous forts, mais vous n’êtes pas fort comme moi », j’ai senti que chaque personne assise autour de moi retenait son souffle.

Là, dans la fraîche nuit d’octobre, le théâtre est devenu silencieux. L’attention meurtrie et erratique du public s’aiguise et se concentre férocement sur Clarke, seule sur scène. Elle l’a pris, l’a tenu, l’a tiré fermement et l’a serré contre elle alors qu’elle grimpait au point culminant de sa chanson. Puis, alors qu’elle atteignait sa note finale, elle lâcha ses bras et laissa le public partir.

Nous avons tous expiré comme un seul.