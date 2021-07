Le retour fou de Bobby Finke remporte le premier 800 m nage libre masculin

Le nageur américain Bobby Finke a eu la course – et la fin – de sa vie jeudi matin aux Jeux olympiques de Tokyo et a réussi un retour vraiment époustouflant pour remporter l’or dans le tout premier 800 mètres nage libre masculin à ses premiers Jeux.

Dans la nouvelle épreuve ajoutée à la programmation olympique cette année – avec le 1500 mètres nage libre féminin – Finke n’a pas semblé être en lice pour une médaille pendant la majeure partie de la course. En fait, il était cinquième avant les 100 derniers mètres, et alors que lui et le peloton approchaient de leur dernier virage, Finke était toujours à près d’une demi-longueur derrière les leaders de la course.

Après le dernier virage en quatrième position, Finke était derrière l’Allemand Florian Wellbrock, l’Italien Gregorio Paltrinieri et l’Ukrainien Mykhailo Romanchuck en dehors du top-3. Mais ensuite, Finke a allumé les jets et a complètement écrasé ses 50 derniers, et c’est incroyable qu’il lui reste encore autant d’énergie après les 750 premiers mètres.

Regardez cette finition à couper le souffle à la fin de son retour:

Avec seulement 25 mètres à faire, Finke était mort même avec les meneurs et a navigué devant eux pour remporter la toute première médaille d’or olympique du 800 libre masculin.

Il a terminé avec un temps de 7:41,87 – dépassant le médaillé d’argent Paltrinieri par seulement 0,24 seconde, tandis que Romanchuck a remporté le bronze.

L’incroyable médaille d’or de Finke a même attiré l’attention de son coéquipier, Caeleb Dressel, qui s’est arrêté dans la piscine d’échauffement pour regarder son compatriote Florida Gator tout gagner :

Quelle belle course pour Finke à ses débuts olympiques.

