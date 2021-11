Les fans de Taylor Swift à New York ont ​​essayé d’être aussi rapides que possible vendredi après que Saturday Night Live a annoncé comment obtenir des billets d’attente pour son apparition dans l’émission ce week-end. Le chaos aurait éclaté au Rockefeller Center lorsque les fans se sont précipités vers le magasin NBC Studios à Manhattan. Après que l’équipe SNL a publié un tweet avec des instructions sur la façon d’obtenir des billets, les fans se sont plaints de la scène, l’un d’eux décrivant ce qui s’est passé comme « absolument pas juste ».

La situation a commencé lorsque NBC a annoncé que les fans pourraient obtenir une place de réservation en attente à partir de 10 heures du matin à l’intérieur de The Shop at NBC Studios, et a dit aux fans de passer par l’entrée de la Sixième Avenue. Moins de deux heures plus tard, NBC a révélé que toutes les réservations en attente avaient été émises. Toute personne ayant reçu une réservation pouvait ensuite retourner au 30 Rock vendredi soir pour la ligne d’attente. Quiconque n’en aurait pas obtenu ne serait pas autorisé à rejoindre la file.

Chaos pic.twitter.com/SszB38Aw2P – stefanie traeger (@steff_traeger) 12 novembre 2021

Les fans de Swift se sont d’abord précipités vers l’entrée de la Sixième Avenue, mais des témoins ont déclaré au New York Daily News que la sortie était verrouillée. Le personnel de NBC a ensuite laissé les fans entrer dans le bâtiment par une entrée différente alors que d’autres fans se précipitaient pour trouver d’autres entrées ouvertes. « Il y avait comme des centaines de personnes poussées pour entrer dans cette entrée et ils n’ont même laissé personne entrer à l’endroit où ils nous avaient dit d’aller », a déclaré une fan qui voulait célébrer son 21e anniversaire à SNL.

Le tweet de NBC était également inondé d’histoires d’horreur de fans qui ont essayé d’entrer. « Vous avez créé un état d’urgence avec la ligne aujourd’hui », a écrit un fan. « Je me suis éloigné de ce gâchis et j’ai vu plusieurs personnes se remettre d’avoir été piétinées / bouleversées d’avoir perdu leurs objets personnels et une fille pleurer avec un bras cassé. Des gens ont été blessés. C’était tout à fait irresponsable. »

Un autre fan a déclaré que la situation n’était « absolument » pas juste. « Un agent de sécurité, qui pensait me donner une bonne excuse, a dit qu’une ligne s’était déjà formée à l’intérieur du bâtiment depuis la nuit dernière et que les gens à l’extérieur étaient des débordements », a écrit le fan. « Gee, alors les gens doivent rester dans le hall de NBC pendant la nuit ? Je ne pense pas. »

Un fan de Swift s’est cassé le bras pendant le chaos, a déclaré un fan sur Twitter. Le service d’incendie de New York a déclaré au Daily News qu’une personne avait été emmenée à l’hôpital Mount Sinai St. Luke vers 11 h 40, mais que l’étendue de ses blessures n’était pas disponible. « C’était une mêlée », a déclaré la mère d’un fan au Daily News. « C’est scandaleux qu’ils aient permis que cela se produise. Au fil de la journée, j’ai eu l’impression, vous savez, que cette histoire devrait être racontée car elle ne doit plus jamais se reproduire. » La mère a été choquée que cela se produise, surtout à la lumière de la tragédie du festival Astroworld à Houston la semaine dernière, lorsque neuf personnes sont mortes et des centaines ont été blessées.

SNL est diffusé à 23 h 30 HE les samedis NBC. Swift se produira, avec l’acteur Jonathan Majors comme hôte. C’est la cinquième fois que Swift se produit sur SNL et la première fois depuis octobre 2019.