“Le retour m’a détruit, mais j’ai réussi”

27/06/2021

Le à 13:59 CEST

Adrià Léon

Touché sur la table par Raúl Fernández, qui a clairement indiqué avec un retour manuel qu’il était là pour combattre la Coupe du monde contre Rémy jardinier. L’Australien n’a été au niveau de Raúl à aucun moment du week-end, mais il a réussi à se débarrasser de Augusto Fernández et Sam Lowes dans les derniers tours. Nouveau doublé du Red Bull KTM Ajo, qui commence à laisser le titre en main de ses deux pilotes.

Le Madrilène a remporté sa troisième victoire de la saison de manière immaculée, laissant derrière lui les souvenirs du Sachsenring, où il a marqué un zéro après la poursuite ratée de l’Australien. “Je suis détruit parce que j’ai fait deux très mauvais premiers tours et le retour a été très difficile. Je me suis beaucoup excité pour réduire le temps et les positions et j’y suis parvenu”a commenté Raúl en descendant de la moto.

Le rythme de la #25 Moto2 lui offrait quelques dixièmes supplémentaires par tour sur ses principaux rivaux. Il a dit la même chose à la fin de la course. “Je suis très heureux pour moi et mon équipe, qui m’ont offert un vélo parfait pour aujourd’hui.” Raúl Fernández ajoute trois victoires et six podiums l’année de ses débuts dans la catégorie intermédiaire.

L’aîné des Fernández a également voulu influencer l’incident survenu vendredi dans la loge du Moto3 Max Racing Team entre son frère Adrián et Romano Fenati. “J’ai beaucoup lu sur ma présence dans la boîte de Max, mais tout ce que j’ai fait, c’est d’attraper mon frère et de le sortir de la boîte quand l’atmosphère a commencé à se réchauffer. Quelque chose s’était déjà passé entre eux à la fin de FP1 et Fenati était là. très chaud. Je n’ai rien fait de plus que de l’attraper et de sortir. Romano est court-circuité et ce qui se passe arrive ” le Madrilène a condamné sans se couper.

Par derrière, Gardner a fait tout ce qui était en son pouvoir. “Je pense que je l’ai fait parfaitement. Je n’ai pas eu ces dixièmes supplémentaires ce week-end, même avec les pilotes VDS. Je savais que ce serait un combat difficile et une longue course et nous l’avons bien sauvé. Raúl était à un autre niveau et moi j’ai tout donné dans les derniers tours pour être deuxième” A déclaré ouvertement le partenaire de boxe de Raúl Fernández, leader du championnat après avoir réalisé huit podiums et une quatrième place après neuf courses disputées.

Le podium a été fermé par le majorquin du VDS Augusto Fernández, pour sortir d’un nid de poule qui se faisait attendre depuis longtemps. “C’est incroyable. Je ne suis pas monté sur le podium depuis longtemps. Cela a été une année et demie très difficile et la vérité est que cela me plaît beaucoup. J’en suis venu à penser que je pouvais gagner, mais je suis content de cette troisième place, qui appartient à tout le monde.”a commenté Augusto.