Le retour musical du film 10z viral

La version à l’écran de In the Heights de Lin-Manuel Miranda offre une histoire mince mais beaucoup de bonne humeur.

arner Bros. est si fier d’In the Heights, la version cinématographique de la comédie musicale que Lin-Manuel Miranda a écrite avant Hamilton, et qui a atterri à Broadway alors que son auteur n’avait que 28 ans, que le studio la montre aux critiques depuis plus d’un an. La fierté de Warner est bien justifiée ; le film est plein d’entrain, effervescent et plein d’esprit. Les acteurs sont adorables, la chorégraphie est inventive et les chansons, bien que pas géniales, offrent beaucoup de rythmes latins/hip-hop contagieux.

Ayant beaucoup à recommander, In the Heights est néanmoins passé à la catégorie overhyped et est loin d’être l’un des …