Le retour royal de Kate Middleton révélé comme premier engagement après les vacances d’été confirmé | Royale | Nouvelles

Kate se rendra mercredi dans la RAF Brize Norton dans l’Oxfordshire pour rencontrer certains des militaires et des civils qui ont participé à l’opération PITTING. Cette opération s’est déroulée du 14 au 28 août et a vu l’évacuation de civils d’Afghanistan après que les talibans ont repris le pouvoir dans le pays.

Pendant son séjour à la base, Kate rencontrera des personnes qui ont été directement impliquées dans la plus grande opération d’aide humanitaire menée au cours des sept dernières décennies.

Parmi eux, il y aura des équipages et des médecins de la RAF qui ont aidé les gens à l’aéroport de Kaboul.

La duchesse s’entretiendra également avec des civils et des volontaires qui ont établi un centre de rapatriement sur la base de la RAF dans l’Oxfordshire et ont continué à fournir un soutien et des fournitures à ceux qui fuient l’Afghanistan.

