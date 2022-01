Le retour tant attendu de Klay Thompson

01/09/2022

Act à 12h48 CET

Daniel Guillen

L’attaquant des Golden State Warriors, Klay Thompsonil est de retour. Cela fait exactement 941 jours qu’il a fait sa dernière comparution devant un tribunal. Il l’a fait à l’épopée, avec des signes évidents de douleur, mais sans montrer un iota d’erreur dans ses lancers francs. C’était lors de la finale NBA 2019 : son genou s’est cassé au troisième quart du sixième enjeu contre les Raptors et a commencé le début de la fin.

Demain, l’attente est terminée. pic.twitter.com/3WOonDnJPb – Golden State Warriors (@warriors) 8 janvier 2022

L’Américain, qui détient le record du plus grand nombre de points marqués (37) au cours du même trimestrea subi une déchirure ligamentaire lorsque les hommes de Steve Kerr ont tenté de forcer la série à sept matchs. Les Warriors ont atteint la cinquième finale consécutive, mais la chute du natif de Los Angeles a certifié le désastre et les Warriors ont fini par remettre la couronne.

L’élégance du Californien a été complètement détruite par une grave blessure au genou, qui a ensuite été rejointe par une rupture du tendon d’Achille. On ne sait pas comment il revient ni dans quelles conditions, mais la réalité est qu’il revient ; et cela suffit à redonner l’illusion aux fans de la franchise de San Francisco. Parce qu’ils veulent oublier au plus vite la saison 2020/21 : Les Warriors, qui n’ont pas non plus pu compter longtemps sur la grande star Curry, ont été laissés de côté. Éliminatoires.

Le compagnon inséparable de Stephen Curry renouvelé pour cinq ans et 190 millions d’euros et était absent pour toute la saison 2019/20. Tout indiquait que le joueur reviendrait tout au long de la campagne suivante, mais son talon d’Achille, comme son genou, s’est également cassé en septembre 2020 et toute la récupération s’est arrêtée.

Après deux blessures graves, deux saisons et demie et un total de 941 jours, Klay Thompson est de retour. Et il le fait à un moment clé : les Warriors restent à la deuxième place de la Conférence Ouest (29-9) à seulement une victoire des Phoenix Suns..

Les guerriers rêvent encore

La franchise de San Francisco entame une nouvelle étape. Même si, d’une certaine manière, il n’a jamais cessé d’être le même : le triangle Curry-Thompson-Green, trois des grands responsables du récent succès de la franchise, coïncident à nouveau sur les courts de la NBA.. Avec l’autorisation de Kevin Durant, capitale des anneaux 2017 et 2018, l’excellence des Californiens s’est construite sur la détermination de Stephen Curry, l’élégance de Klay Thompson et la griffe de Draymond Greenen plus d’une excellente rotation dans toutes les positions.

celui de Steve Kerr, au détriment du niveau réel de Klay Thompson, Ils sont l’un des grands candidats pour le ring avec d’autres franchises telles que Phoenix Suns ou Milwaukee Bucks, les deux derniers finalistes, et les aspirants Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Miami Heat ou Chicago Bulls.. De nombreux candidats dans l’une des éditions les plus régulières de ces dernières années.