Le retour tardif d’Edinson Cavani à l’entraînement de Man United expliqué – Man United News And Transfer News

Hier, nous avons signalé que le retour d’Edinson Cavani à l’entraînement de Manchester United avait été retardé et que davantage d’informations ont été révélées aujourd’hui sur les raisons de cette arrivée tardive.

Cavani doit arriver à Manchester demain après des vacances en Uruguay, qui à son tour ont suivi sa participation pour son équipe nationale à la Copa America. Il peut également avoir besoin de se mettre en quarantaine à son arrivée.

Et selon ., la raison pour laquelle Cavani n’est pas revenu plus tôt est un accord qui a été mis en place lorsqu’il a signé une prolongation de contrat d’un an à Old Trafford.

‘L’Athletic comprend [that this was] quelque chose qui a été discuté lors des négociations de son nouveau contrat avec United plus tôt cette année », a déclaré le journaliste Carl Anka.

«Cavani a obtenu un congé prolongé après la Copa America de cet été pour rentrer chez lui dans son Uruguay natal pour passer du temps avec les membres de sa famille.

«Les restrictions COVID-19 ont empêché l’attaquant de pouvoir voir des amis et de la famille pendant presque deux ans.

“Ce n’est qu’en mai de cette année que Cavani a signé un nouveau contrat d’un an à United, après que les commentaires de son père – Luis Cavani – aient indiqué que l’attaquant n’était pas installé en Angleterre et était en pourparlers pour retourner en Amérique du Sud, peut-être avec Boca Juniors.

“L’Athletic pense que le congé prolongé accordé à Cavani a été discuté lors des négociations du nouveau contrat de l’attaquant avec United, avec une source proche du club expliquant:” Un homme heureux est un joueur heureux. “

Cavani a publié des photos de lui en train de s’entraîner pendant ses vacances, dans le but, peut-être, de rassurer les fans de United qu’il sera prêt à se lancer à son retour.

Se aumenta …

Amélioration 👍… pic.twitter.com/EqVDE4A5R2 – Edi Cavani Officiel (@ECavaniOfficial) 10 août 2021

Cependant, avec Marcus Rashford ayant subi une opération à l’épaule cette semaine et la nouvelle recrue Jadon Sancho ayant eu moins d’une semaine d’entraînement avec son nouveau club, l’absence de l’Uruguayen en début de saison est loin d’être idéale.

Si, comme prévu, Cavani n’est pas disponible pour le match de samedi contre Leeds, le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, jouera probablement contre Anthony Martial, qui lui-même n’a joué que 45 minutes de football depuis une blessure subie en mars, ou Mason Greenwood, avec soit Dan James ou Sancho le remplacent sur l’aile droite.