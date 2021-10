Alors que le marché immobilier britannique continue de se redresser, des milliers d’investisseurs ont utilisé le « funing maison » pour tirer parti de la hausse des prix des maisons. C’est une méthode d’investissement immobilier séculaire, mais il y a des chutes ainsi que des bénéfices à réaliser.

De nouveaux chiffres des agents immobiliers des Hamptons révèlent qu’environ 19 000 propriétés ont été « retournées » depuis le début de la pandémie. C’est le processus par lequel un investisseur achète une maison à un prix compétitif, puis la rénove et la remet sur le marché, ou la conserve pendant une courte période et la revend à un prix plus élevé mais dans le même état.

La recherche Hamptons examine ceux qui ont acheté et vendu une propriété au cours de la même année civile. En moyenne, les investisseurs ont engrangé des bénéfices impressionnants de 48 190 £, selon Hamptons. Et environ 75 % des « flippers » ont vendu la propriété plus cher qu’ils ne l’avaient achetée.

Juger le marché

Selon les chiffres les plus récents d’Halifax, les prix des logements ont augmenté de +7,4% au cours de l’année jusqu’en août 2021. Cela fait suite à une énorme augmentation annuelle des prix des logements de 13,1% jusqu’en juin 2021 et de 8% au cours des 12 mois précédant juillet. . Cela signifie que pour de nombreuses personnes qui ont acheté une propriété à la mi-2020, la valeur est susceptible d’avoir augmenté considérablement.

En termes de bénéfices de renversement de maison, cela dépend en grande partie de l’emplacement spécifique, ainsi que du type de propriété. Par exemple, les données de Zoopla montrent que des régions comme Liverpool, Manchester et Sheffield ont connu les plus fortes hausses de prix.

Le congé des droits de timbre a également influencé le marché et a certainement stimulé l’activité d’achat ces derniers mois. Cela signifiait que les acheteurs pouvaient économiser jusqu’à 15 000 £ sur un achat, ce qui aurait eu un impact important sur le bénéfice final des palmes. Cela a fait de l’année écoulée une période particulièrement lucrative pour acheter et faire une vente rapide.

Le retournement de maison est-il une bonne idée ?

Le renversement de propriété bouleverse l’idée de l’investissement immobilier en tant que stratégie à long terme. En règle générale, plus un investisseur ou un propriétaire conserve longtemps une propriété, plus il gagnera d’argent en vendant grâce à l’appréciation du capital. Mais avec le retournement, il s’agit d’acheter une propriété à un bon prix dans un marché en hausse ou dans un endroit en plein essor, et de vendre lorsque le marché est encore chaud.

Certains nageurs préfèrent acheter des maisons qui ont besoin d’une rénovation complète. À condition que le coût du réaménagement ne dépasse pas le prix de vente, de nombreux investisseurs gagnent de l’argent de cette façon. Cependant, il y a quelques pièges avec cette méthode. Parfois, les coûts de construction, y compris la main-d’œuvre et les fournitures, peuvent être plus élevés que prévu. De plus, si la propriété se trouve dans une zone indésirable, parfois même une rénovation complète n’attirera pas les acheteurs. Cela peut signifier qu’il finit par être vendu moins cher que prévu.

Une autre méthode utilisée par certains acheteurs consiste à acheter une propriété sur plan. C’est là que les investisseurs paient un acompte et sécurisent la propriété, et au moment où le développement est terminé, la nouvelle maison vaut souvent beaucoup plus qu’elle ne l’était à l’origine. Des réductions pour les lève-tôt sont également parfois disponibles, augmentant encore les bénéfices à la fin du développement.

L’investisseur pourrait alors revendre la propriété avant que la construction ne soit réellement terminée. Comme le droit de timbre n’est payable qu’à la fin, cela pourrait épargner à l’acheteur initial ce coût supplémentaire.

Plus de pièges

Mais rien ne garantit qu’un acheteur sera trouvé, et l’investisseur doit alors être prêt à transformer son plan de retournement à court terme en un investissement à long terme. L’investisseur devra procéder à l’achat et s’assurer qu’il dispose de l’argent nécessaire pour payer le droit de timbre.

Jeremy McGivern, directeur général de Mercury Homesearch, a déclaré : « Le grand danger est que trop de spéculateurs ciblent les mêmes développements à haute densité et essaient ensuite de basculer en même temps, et la demande s’assèche. Ensuite, ceux qui ne peuvent pas terminer perdront leur dépôt.

Un autre obstacle à cette stratégie est que certains promoteurs ont interdit le retournement de maison et que certains prêteurs hypothécaires sont également réticents à prêter sur ce marché.

La propriété est traditionnellement considérée comme un investissement à long terme, plutôt que comme un programme « devenir riche rapidement », et les experts diraient que les frais de timbre payés à l’achèvement sont compensés à long terme par le rendement locatif potentiel et les plus-values ​​réalisées grâce à la détention. sur la propriété plus longtemps.