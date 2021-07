Le retrait américain d’Afghanistan et ses implications pour l’Inde

L’Inde a des intérêts stratégiques dans l’avenir de l’Afghanistan et en tant qu’alliée, l’Inde peut avoir un avantage sur le Pakistan. (Image du fichier : .)

Par Rachi Randev

La décision du président Joe Biden de retirer toutes ses troupes d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021, après deux décennies de présence militaire dans la région, s’est heurtée à des incertitudes et à des questions sur le sort de l’Afghanistan alors que le pays est frappé d’incapacité par la pandémie de Covid-19 et la poursuite de la pandémie. la présence des talibans et d’un retrait militaire américain dans la région à ce stade conduira à la fermeture de tous les gains que le pays a réalisés au cours des 15 dernières années.

Le président Joe Biden, dans son discours de jeudi, a clairement indiqué que l’avenir de l’Afghanistan et les préoccupations concernant les droits des femmes et des filles n’étaient pas entre les mains de l’armée américaine mais de la responsabilité du gouvernement actuel. À son avis, l’édification de la nation afghane n’était pas l’intention des États-Unis et c’était «le droit et la responsabilité du peuple afghan seul de décider de son avenir et de la manière dont il veut diriger son pays». Il a souligné que l’Amérique dans l’esprit de la démocratie a suffisamment responsabilisé la police et l’armée afghanes et que les implications de la pandémie, faire face à dix-huit mois de perturbation économique et de troubles raciaux continus aux États-Unis sont une priorité pour son administration.

Déplacement des priorités américaines : du Moyen-Orient à l’Indo-Pacifique

L’administration Biden essaie de déplacer ses priorités loin du Moyen-Orient, qui a absorbé l’attention et les ressources des États-Unis pendant deux décennies. Le président Biden considère la Chine comme le plus grand concurrent des États-Unis et, par conséquent, la détermination fondamentale de son administration est de contenir la Chine et de paralyser ses efforts pour étendre ses capacités et ses intérêts au-delà de ses frontières maritimes.

Au fil des ans, la Chine a augmenté de façon exponentielle ses capacités navales et l’année dernière, la Chine a dépassé les États-Unis en devenant la plus grande marine du monde. Les États-Unis doivent avoir une présence navale agressive dans l’océan Indien et le Pacifique et cela peut être fait lorsqu’ils diminuent leur présence au Moyen-Orient et se concentrent davantage sur le nombre de déploiements dans la région indo-pacifique. Déplacer les ressources du budget de la défense des États-Unis de l’armée et l’orienter vers le développement de nouvelles capacités avancées peut construire et renforcer la capacité de la marine et de l’armée de l’air, car ces deux branches sont bien plus pertinentes et nécessaires pour contrer l’agression chinoise et équilibrer le jeu de pouvoir dans la région Indo-Pacifique. Pour les États-Unis, la construction indo-pacifique prône un Indo-Pacifique libre et ouvert, et la progression de Quad est essentielle pour assurer la sécurité maritime, sauvegarder la liberté de navigation et la connectivité territoriale dans la région. Le premier sommet de l’OUAD, qui a eu lieu virtuellement en mars et a été présidé par les dirigeants des nations Quad – le président Joe Biden, le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre australien Scott Morrison et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga était une déclaration affirmative et l’assurance d’un système maritime l’ordre, montrant son engagement à apporter une contribution sensible au maintien de la stabilité, de la paix et de la prospérité de la région.

La contestation politique et commerciale sur la construction géographique révèle l’importance stratégique de l’Indo-Pacifique lui-même. La région comprend 60 pour cent de la population mondiale, et les deuxième (Chine) et troisième (Japon) plus grandes économies du monde sont originaires de cette région. Sept des dix plus grandes armées permanentes du monde sont présentes en Indo-Pacifique, dont cinq pays qui dépensent le maximum sur son budget de défense. La mer de Chine méridionale représente à elle seule un tiers du transport maritime mondial qui la traverse et la région Indo-Pacifique dirige plus des deux tiers de la croissance mondiale. Par conséquent, en ces temps où l’hégémonie mondiale américaine peut être contestée par d’autres nations ou un simple groupement de pays puissants, la forte emprise des États-Unis dans la région indo-pacifique est importante pour son avenir.

Implications pour l’Inde

L’Inde a des intérêts stratégiques dans l’avenir de l’Afghanistan et en tant qu’alliée, l’Inde peut avoir un avantage sur le Pakistan. Au fil des ans, l’Inde a essayé de construire sa camaraderie avec l’Afghanistan en investissant dans les infrastructures, le secteur de l’éducation, le développement de l’irrigation et des projets de production d’électricité. Des ingénieurs indiens aident à construire le barrage de Shahtoot près de Kaboul et l’Afghanistan a été parmi les premiers pays à recevoir la vaccination anti-Covid-19 de l’Inde. Mais malgré cette association, les intérêts stratégiques, économiques et sécuritaires de l’Inde dépendent de la façon dont le gouvernement afghan actuel tient les talibans à distance après que l’administration Biden ait retiré sa présence militaire de la région.

L’idée du retrait des troupes de Trump d’Afghanistan était conditionnelle à ce que les talibans prennent des mesures pour éviter et empêcher al-Qaïda ou tout autre groupe militant de s’abriter en Afghanistan, et une assurance pour accepter un dialogue sur le partage du pouvoir avec le gouvernement afghan, mais le Biden l’administration n’a pas de telles clauses. Il y a actuellement plus de 2 500 soldats américains en Afghanistan, plus une force de l’OTAN de moins de 8 000 et Biden s’est engagé à se retirer complètement car même après deux décennies d’efforts pour essayer d’établir la stabilité dans la région grâce à une gouvernance démocratique, les talibans reste une force puissante en Afghanistan et, selon le Council of Foreign Relations, elle est devenue encore plus forte qu’elle ne l’était en 2001, lorsque les forces américaines avaient envahi l’Afghanistan.

Le retrait d’Afghanistan n’apportera que des défis pour le sous-continent indien, car la présence militaire américaine a gardé un contrôle sur les forces radicalement extrémistes et a créé la possibilité d’un environnement propice pour que l’Inde travaille avec l’Afghanistan. Le retrait peut entraîner une recrudescence du terrorisme international et régional, la réapparition de l’influence des talibans sur le Pakistan et l’instabilité politique qu’il créera dans la région. Selon des recherches menées par le Long War Journal de la Fondation pour la défense des démocraties, sur 325 districts en Afghanistan, les talibans exercent un contrôle sur 76 districts et le gouvernement afghan contrôle 127 districts, tandis que les 122 districts restants restent contestés et après le retrait ces quartiers peuvent passer sous l’influence des talibans. Les plus grandes préoccupations de l’Inde concernent la résurgence des talibans, qui peuvent sans aucun doute rassurer et inciter les éléments extrémistes au Cachemire et dans d’autres régions de l’Inde par le biais de groupes militants axés sur l’Inde tels que Laskhar-e-Toiba et Jaish-e-Mohammed, qui sont censés ont déménagé en Afghanistan en grand nombre. Contrairement aux États-Unis, l’Inde et le Pakistan partagent une proximité géographique avec l’Afghanistan, donc toute instabilité politique dans la région affectera les deux pays. Le Pakistan a soutenu les talibans dans le passé et avec le retrait américain d’Afghanistan, le Pakistan peut à nouveau intensifier son soutien aux talibans

L’Inde se méfie de l’avenir du gouvernement afghan sans le soutien de l’armée américaine car cela déclenchera un flux géopolitique dans la région et si les pourparlers de paix n’échouent pas et si les termes de l’accord de Doha sont reniés par les talibans alors cette conséquence menace directement les intérêts politiques, sécuritaires et économiques de l’Inde en Afghanistan. Par conséquent, pour sauvegarder ses propres intérêts, l’Inde doit réorienter ses politiques vers l’Afghanistan et faire face à la dynamique changeante du changement de pouvoir dans la région.

(L’auteur est titulaire d’un doctorat au Centre d’études canadiennes, américaines et latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

