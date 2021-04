Le retrait d’Afghanistan marquera la fin de l’empire américain: l’Inde devrait revenir aux fondamentaux stratégiques

Il est temps d’éviter la sentimentalité et de revenir à l’ancien modèle de travail avec les gouvernements de Kaboul, quelle que soit l’idéologie – de toute façon la marque de la diplomatie afghane de l’Inde.

par Amb P. Stobdan

Un changement radical en Afghanistan se profile à l’horizon. Comme les Américains n’ont pas prévu la fin du jeu, ils s’échappent d’Afghanistan presque après deux décennies de guerre, laissant les autres se débrouiller seuls – une leçon en soi.

Mais qu’est-ce qui explique la prescience de l’Inde pour soutenir les favoris américains Karzai et Ghani et pour la fortune de plus de 3 milliards de dollars dépensée en Afghanistan au cours des 18 dernières années.

Selon toute probabilité, l’Afghanistan pourrait revenir à la situation de 1996 ou peut-être pas, comme certains voudraient le croire. Mais l’administration Biden ne se soucierait pas moins des retombées régionales qui s’ensuivraient.

Le général Bipin Rawat a déjà sonné l’alarme au sujet des «perturbateurs» entrant dans le vide. Nous ne savons pas comment la nouvelle guerre civile se déroulera probablement entre trois factions ou plus – les talibans, le gouvernement afghan et les seigneurs de la guerre.

Que fait l’Inde? L’ancienne recette de l’alignement avec l’Iran et la Russie n’est pas disponible, bien que les seigneurs de guerre afghans vieillissants aient commencé à visiter Delhi. La notion de «bons-mauvais talibans» s’est avérée trompeuse. Le cliché selon lequel il devrait être «dirigé par les Afghans, détenu par les Afghans et contrôlé par les Afghans» semble essentiel, mais en sera-t-il ainsi?

Ayant appris une leçon, Delhi a besoin d’une réponse plus sage certainement soit en devenant la proie d’un piège américain en voie de disparition, soit en approuvant un stratagème à la Kremlin. Il est temps que l’Inde s’appuie sur sa propre force historique et ses propres garanties, employant sa sagesse réaliste et sa stratégie d’adaptabilité.

Les fondements de la nouvelle politique afghane de Delhi devraient inclure:

Premièrement, l’intégrité territoriale de l’Afghanistan est vitale, car toute perspective d’effondrement porterait atteinte à l’État indien.

Deuxièmement, il n’y a jamais de vainqueurs dans les finales afghanes – ceux qui ont essayé de le contrôler s’étaient soldés par un fiasco, drainant leurs ressources – le dernier étant les États-Unis.

Troisièmement, le Pakistan, pour des raisons tribales et spatiales, jouit d’un avantage, il ne peut donc pas être un jeu à somme nulle pour l’Inde.

Quatrièmement, l’affirmation irrédentiste afghane dans les régions de Pouchtun au Pakistan contre les ambitions revanchargeuses du Pakistan en Afghanistan continuera de créer une animosité mutuelle.

Cinquièmement, les Afghans détestent impulsivement être dirigés par un marionnettiste, détestent les Pakistanais.

Sixièmement, indépendamment des changements de pouvoir, Kaboul ne peut s’empêcher de se tourner vers Delhi pour une légitimité politique et une protection par excellence contre la menace pakistanaise.

Septièmement, les idéologues traditionnels afghans, qu’ils soient soufis, wahabis, déobandis ou laïcs, aspirent sans relâche à leurs racines et à leur ascendance en Inde – cela ne peut être souhaité.

Huitièmement, la nostalgie des Afghans pour l’Hindoustan les a incessamment tournés vers Delhi, ce qui a le plus blessé les Pakistanais. La peur des protégés afghans de s’échapper de la cage pakistanaise provoque toujours des cauchemars à Rawalpindi.

Enfin, la loi de l’attraction dans le cas de l’Inde a toujours fonctionné de manière inverse. Les peuples, les sociétés et les nations, y compris les Afghans, trouvent leurs propres moyens de se connecter avec l’Inde, au lieu que Delhi cherche une influence à l’extérieur.

Ce sont quelques-unes des vieilles ruses qui ont souligné la politique afghane de l’Inde jusqu’en 1996, date à laquelle le gouvernement d’IK Gujral a alors choisi l’option binaire à long terme pour refuser la déconnaissance du régime de Rabbani à la suite de la prise de contrôle de Kaboul par les talibans. New Delhi fait ouvertement pression avec l’Iran, la Russie et d’autres pour ramener le groupe de l’Alliance du Nord au pouvoir. Aucune évaluation clinique n’a été faite sur les talibans, sauf pour le surnom de la milice de protégés pakistanais. L’Inde et d’autres ont apporté un soutien financier aux factions afghanes et ont joué une sorte de mini-grand jeu en Afghanistan jusqu’à ce que les talibans soient chassés après l’opération du 11 septembre.

L’approche unilatérale de l’Inde a marqué une grave déviation qui a induit de manière critique l’impression que Delhi était opposée à la majorité pachtoune – une perspective depuis lors exploitée par le Pakistan.

À ce tournant, l’Inde doit éliminer une telle erreur. Le problème, ce ne sont pas les talibans, mais la diabolique du Pakistan, sa manipulation avec le sens de l’identité pachtoune qui a toujours été une épine dans la chair du Pakistan.

Certes, personne ne peut contrôler l’Afghanistan, mais personne ne peut mieux comprendre les couches ondulées de l’histoire afghane que les Indiens. Le principal défi pour l’Inde est de raviver l’esprit nationaliste pachtoune que le Pakistan s’est efforcé de saper pour le remplacer par l’islamisme.

Une pensée plus intelligente serait de travailler à détourner tous les signes de l’idéologie pakistanaise et de promouvoir à la place les caractéristiques communes du Pashtunwali (mode de vie pachtoune) – leur honneur (namuz), la solidarité (nang) et d’autres étiquettes culturelles qui sont plus anciennes que l’islam, et est encore répandue parmi les tribus pachtounes. Le défi consiste à réunir les plus de 50 millions de Pushtuns vivant des deux côtés de la ligne Durand – 35 millions sur le Pakistan et 15 millions en Afghanistan.

Il pourrait commencer par inviter les dirigeants du Mouvement Pashtun Tahafuz (PTM) basé à Khyber Pakhtunkhwa à Delhi. L’Inde jouit d’une forte crédibilité auprès des Afghans non pachtounes tels que les Hazaras, les chiites, les tadjiks, les ouzbeks, les turkmènes et autres.

Les anciens partenaires de l’Inde comme l’Iran et la Russie ont montré leur souplesse à s’engager avec les talibans. Avec le départ des Américains, nous resterons seuls. Il est temps d’éviter la sentimentalité et de revenir à l’ancien modèle de travail avec les gouvernements de Kaboul, quelle que soit l’idéologie – de toute façon la marque de la diplomatie afghane de l’Inde.

Mais les choses tourneraient encore à l’avantage de l’Inde si elle décidait de jouer le jeu tranquille avec la sagesse de la patience et de la subtilité dans sa conduite. Cela ne reviendrait pas nécessairement à jouer la diplomatie émotionnelle dont Gujral avait fait preuve.

Seule la question du Pachtounistan peut débloquer tous les paradoxes régionaux qui finiraient par faire boule de neige dans la désintégration du Pakistan, réintégrant ainsi les PFNL en Afghanistan, libérant le Baloutchistan et rétrocédant PoK et Gilgit-Baltistan en Inde. Il s’agit d’un objectif politique très attendu que seul le Premier ministre Narendra Modi peut apporter.

(L’auteur a précédemment travaillé en Asie centrale; actuellement membre du Conseil consultatif de l’Oxus Society for Central Asian Affairs, Washington DC et chercheur principal au Delhi Policy Group, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express en ligne.)

