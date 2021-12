Le retrait de la LNH des Jeux olympiques est une décision décevante, mais la bonne

La prochaine fois que la LNH aura l’occasion d’aller aux Jeux olympiques, 12 ans se seront écoulés depuis que ses joueurs ont joué pour la dernière fois sur la plus grande scène de tous.

Personne ne devrait être surpris d’apprendre mardi que la LNH se retirera des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin. Il y a eu des signes avant-coureurs lorsque la ligue et ses joueurs ont accepté de revenir en septembre, ce qui est devenu une sonnette d’alarme au cours des dernières semaines, car les cas de COVID-19 ont considérablement augmenté.

Cinquante matchs reportés plus tard, et la LNH n’a eu d’autre choix que de se retirer des Jeux olympiques dans le but de sauver sa saison.

C’est dommage que nous soyons même arrivés à ce point. À plusieurs moments cette saison, la LNH n’a pas agi assez rapidement pour freiner les petites épidémies de COVID qui ont touché les Sénateurs d’Ottawa, les Islanders de New York et les Devils du New Jersey plus tôt dans l’année. Contrairement à l’année dernière, il n’y a pas d’équipes de taxis que les équipes peuvent employer pour reconstituer leurs rangs si elles perdent des joueurs à cause des protocoles COVID, ce qui a mis les équipes dans un enfer de plafond salarial ou a fait jouer les équipes en sous-effectif car elles n’ont pas d’espace pour élever des joueurs en bonne santé.

Avec la façon dont la LNH et ses joueurs ont structuré leur accord olympique initial, ce seraient toujours les Jeux d’hiver qui seraient les premiers à se dérouler en cas de problème. La LNH, dans l’histoire récente, n’a jamais été un grand fan des Jeux olympiques de toute façon. Aux yeux de la LNH, les Jeux olympiques ne rapportent aucun revenu à la ligue, constituent un problème d’assurance majeur en cas de blessure des joueurs et interrompent également toute activité en saison en raison du timing.

Les joueurs, quant à eux, accordent une grande importance aux Jeux olympiques, car pour beaucoup (comme Alex Ovechkin), il n’y a pas de plus grand honneur que de jouer pour son pays d’origine sur la plus grande scène du monde. La participation aux Jeux olympiques de la LNH a toujours été un bras de fer entre les joueurs et les dirigeants de la ligue, et finalement – ​​pour la première fois en huit ans – il semblait que les joueurs obtiendraient ce qu’ils voulaient.

Mais malheureusement, COVID-19 a encore une fois ruiné quelque chose que beaucoup attendaient avec impatience.

C’est, bien sûr, la bonne décision. Pour la sécurité des joueurs, depuis mercredi, la LNH est en congé prolongé avec près de 20% des listes actives de la ligue dans les protocoles COVID. La LNH ne reprendra pas le jeu avant le lundi 27 décembre, donnant, espérons-le, aux joueurs la chance de se reposer et de récupérer et pour que la majorité de cette épidémie de COVID se termine.

Non seulement cela, la LNH peut désormais utiliser la pause de trois semaines en février qui était autrefois prévue pour les Jeux olympiques – et également le prochain All-Star Game – pour rattraper certains des matchs reportés en raison de cette épidémie. On dit que les joueurs de la LNH veulent utiliser ce bloc pour jouer un tournoi de style Coupe du monde de hockey, mais honnêtement, ce temps est mieux servi en inventant des matchs tant que les disponibilités de l’arène le permettent.

Et pourtant, bien que ce soit la bonne décision à tous égards pour la LNH et la sécurité des joueurs… ça craint toujours !!!

Ce n’est jamais amusant de perdre encore une fois les Jeux olympiques du hockey masculin meilleur sur meilleur. Vous souvenez-vous qui a remporté le tournoi masculin aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 ? Les athlètes olympiques de Russie. Pas même la Russie techniquement non plus, en raison de leur interdiction de l’Agence mondiale antidopage. Perdre des joueurs de la LNH signifie que nous, en tant qu’amateurs de sport, perdons l’un des événements phares des Jeux olympiques.

Quant aux joueurs, de nombreuses stars de la ligue ont très probablement joué leurs derniers Jeux olympiques. D’ici 2026, il est difficile de voir des stars comme Ovechkin, Sidney Crosby, Evgeni Malkin, John Tavares et Carey Price revenir aux Jeux olympiques à leur âge. Et pour les joueurs qui n’ont pas encore fait leurs premiers tours aux Jeux olympiques – comme Auston Matthews, Connor McDavid, Steven Stamkos, Nathan MacKinnon et Jack Eichel – auront tous quatre ans de plus au moment où Milano Cortina roulera.

S’il y a un côté positif du manque de joueurs de la LNH aux Jeux olympiques d’hiver de 2022, c’est qu’une fois de plus le hockey féminin occupera le devant de la scène. Malgré toute la déception que l’équipe des États-Unis a provoquée chez les hommes, les femmes des États-Unis viennent de remporter une médaille d’or en fusillade contre le Canada et cherchent à répéter en tant que championnes. Les fans verront probablement des visages familiers dans Hilary Knight, Amanda Kessel et Kendall Coyne Schofield à Pékin, aux côtés de nouveaux arrivants tels que Abbey Murphy et Jesse Compher.

En fin de compte, la LNH et ses joueurs ont pris la bonne décision de se retirer des Jeux olympiques. C’est décevant, étant donné la façon dont la ligue a géré la participation olympique ces dernières années et ce que cela signifie pour les joueurs. Et pourtant, pour que les joueurs soient en bonne santé et pour que la ligue complète son calendrier de 82 matchs, cette décision devait être prise.