Le retrait de l’Afghanistan est une débâcle pour le président Biden ⋆ 10z viral

Un hélicoptère de transport militaire survole Kaboul, Afghanistan, le 15 août 2021. (Stringer/.)

Joe Biden s’est trompé sur la plupart des grandes questions de politique étrangère toute sa vie d’adulte, mais – en tant que sénateur de longue date puis vice-président – ​​n’avait pas beaucoup de pouvoir pour y faire quoi que ce soit.

Ce n’est plus le cas, et nous voyons maintenant les conséquences déchirantes en Afghanistan, où Biden a rejeté les conseils de ses responsables militaires et du renseignement et a ignoré les preuves évidentes sur le terrain, et a ordonné un retrait calamiteux des États-Unis.

Malgré les assurances fantastiques du président il y a un peu plus d’un mois que les forces de sécurité afghanes avaient la situation bien en main et qu’il n’y aurait certainement pas d’évacuation hâtive de l’ambassade américaine à la Saigon, le gouvernement afghan s’est dissous, les talibans contrôlent Kaboul et l’ambassade américaine a en effet été évacuée à la hâte.

Dans des scènes chaotiques, des Afghans ont envahi le tarmac de l’aéroport international de Kaboul, essayant désespérément de s’échapper.

Alors même que l’avancée des talibans s’accélérait ces dernières semaines, Biden a insisté pour maintenir le cap, avec son haut représentant Zalmay Khalilzad et son attachée de presse Jen Psaki avertissant de manière ridicule les talibans que s’ils prenaient le pays par la force, ils manqueraient de légitimité internationale, comme si ces islamistes impitoyables – adonnés aux attentats suicides, aux assassinats et à l’oppression brutale des femmes – se soucient un peu de ce que l’on pense d’eux à Turtle Bay ou à Davos.

L’administration Trump a déclenché les événements qui ont conduit à la débâcle actuelle, avec un « accord de paix » absurde avec les talibans. L’accord obligeait les États-Unis à partir d’ici mai de cette année, bien que les talibans aient manifestement négocié de mauvaise foi et aient violé l’accord depuis le début. Il aurait fallu de la détermination et de la finesse pour que Biden se retire de l’accord, mais cette administration n’a montré aucune réticence à faire marche arrière dans d’autres domaines, comme l’Iran ou les accords de Paris sur le climat. Le faire en Afghanistan aurait été bien mieux que d’abandonner un engagement américain minimal et durable qui maintenait en place une impasse bien meilleure que l’alternative.

Même si Biden insistait pour se retirer, il n’y avait aucune raison de le faire de manière insouciante et incompétente – au milieu de la saison des combats et d’une offensive des talibans, sans aucune base américaine alternative dans la région, sans aucun substitut au soutien aérien américain ou au Des sous-traitants américains qui ont gardé des avions afghans dans le ciel, sans processus ordonné pour sortir les Afghans vulnérables qui nous ont aidés au fil des ans, et sans plan pour sécuriser l’aéroport de Kaboul.

L’administration Biden est fière de son prétendu professionnalisme, en particulier contrairement à son prédécesseur, mais c’est une ineptie qui a aggravé la situation sans aucune raison.

La rapidité étonnante de l’effondrement du gouvernement afghan et des forces de sécurité signifie-t-elle, comme certains membres de la droite anti-interventionniste l’ont fait valoir, que tout ce chapitre de 20 ans a été mal engendré ? Il ne fait aucun doute que nous étions souvent ignorants et naïfs à propos de l’Afghanistan, et la nature tribale et balkanisée du pays était un obstacle redoutable au développement d’institutions nationales cohérentes et autonomes. Pourtant, avec les États-Unis dans un rôle de soutien, les forces gouvernementales afghanes ont pu combattre et repousser les talibans pendant des années.

Le problème était que l’armée afghane était construite sur une base de soutien et de maintenance aériens américains, et lorsque ceux-ci ont été supprimés, ses forces sont instantanément devenues moins capables. En plus de cela, le signal envoyé par la retraite précipitée de Biden a eu un effet dévastateur sur le moral afghan de haut en bas. Facteur d’un gouvernement afghan politiquement maladroit et d’une corruption endémique, et une fois que les talibans ont commencé à accumuler les capitulations du gouvernement dans les provinces, leur offensive a pris une vie propre.

Nous sommes allés en Afghanistan en premier lieu uniquement parce que les attentats du 11 septembre sont venus de là. Deux décennies plus tard, les talibans ont toujours des relations avec al-Qaïda, et le pays redeviendra certainement une base pour des complots terroristes contre les États-Unis et leurs intérêts. En 2001, les talibans ne contrôlaient pas le nord du pays, mais cette fois ils ont tout pris, les renseignements américains et notre capacité à entreprendre des frappes antiterroristes étant tous deux considérablement dégradés.

C’est une débâcle et, plus que la plupart des actes du gouvernement américain, c’est la responsabilité d’un seul homme – Joseph Robinette Biden.

Les rédacteurs comprennent l’équipe éditoriale principale du magazine National Review et du site Web.