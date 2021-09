Le retrait de l’Afghanistan pourrait signaler un conflit américano-chinois, déclare le député – “Ce n’est pas fini !” | Monde | Nouvelles

in

L’avertissement fait suite à l’un des plus grands ponts aériens militaires de l’histoire, qui a vu une sortie chaotique des États-Unis de Kaboul le 31 août. S’exprimant lors d’un séminaire dirigé par le groupe de réflexion Policy Exchange, le député Tom Tungendhat a affirmé que la Chine considérait le retrait des États-Unis dans l’État défaillant comme “la faiblesse”.

Il a déclaré : « Il est possible que la Chine lise cette faiblesse et décide que c’est maintenant, par conséquent, le moment où elle peut fléchir ses muscles.

“Et les États-Unis, sentant qu’autrement ils paraîtront faibles, sentiront qu’ils doivent réagir.”

“Il y a aussi bien sûr la possibilité que les États-Unis, estimant qu’ils doivent démontrer qu’il ne s’agit pas d’un moment de faiblesse, cherchent à investir davantage d’efforts dans des alliances, ce que la Chine interprétera comme une agression.”

Il a ajouté : « C’est donc un de ces moments où ce n’est pas le rapport de force qui déclenche le conflit, c’est le déséquilibre de pouvoir.

“C’est au moment où les parties ont une perception différente des forces et des faiblesses de l’autre qu’un conflit est susceptible de survenir, et à un moment comme celui-ci, il est fort possible que ce soit exactement ce que nous allons voir.”

L’avertissement de M. Tungendhat suit alors que la Chine a pris la décision de garder son ambassade ouverte en Afghanistan.

La date limite du 31 août pour le retrait des troupes a vu les États-Unis abandonner le pays après 20 ans d’intervention militaire dans la région.

Cependant, entre 100 et 200 Américains et des milliers d’alliés afghans de l’Amérique sont désormais confrontés à un avenir incertain en Afghanistan.

« Chaque fois que vous avez un mouvement extrémiste islamiste possédant un morceau de territoire – que ce soit un État-nation ou qu’il ne s’agisse que d’une partie partielle d’un territoire – nous savons ce qui suit.

« Il est tout à fait prévisible que nous nous retrouvions avec un groupe terroriste extrémiste violent hébergé là-bas, exportant la violence, et une partie de cette violence nous parvient.

“Je ne vois absolument aucune raison de penser que ce que nous allons voir en Afghanistan sera différent.”