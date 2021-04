Le retrait de “ Montero ” affecte les fans de Lil Nas X au Canada, au Royaume-Uni et plus

Lil Nas X a récemment averti les fans que «tous les services de streaming» se préparaient à supprimer sa piste «Montero», et Columbia Records a décrit le retrait potentiel comme «hors de notre contrôle». Mais la chanson est toujours en direct sur les DSP pour les auditeurs aux États-Unis – et n’est pas disponible pour ceux de certaines autres régions.

La (les) raison (s) précise (s) du retrait géo-spécifique restent floues, mais dans un bref clip qu’un fan a tweeté à Lil Nas X hier matin, il semblait que «Montero» s’était arrêté directement après avoir été joué sur Spotify. Le rappeur de 22 ans a répondu que la suppression «se produisait sur tous les services de streaming».

Une série d’autres tweets axés sur le retrait de l’artiste «Old Town Road» ont cherché à exciter davantage – et à inquiéter – les fans, bien que le natif de Géorgie dans ces messages n’ait pas précisé la cause de la suppression possible.

«Puisque l’appelle-moi par ton nom ne fonctionne plus sur de nombreux services de streaming, je téléchargerai l’audio sur pornhub à 15 heures, heure de l’Est», a-t-il écrit hier. «Même pas en plaisantant. tout le monde stream appelle-moi par ton nom aujourd’hui car il ne sera peut-être plus disponible demain et je ne peux rien y faire. merci pour tout le soutien tho!

Lil Nas X a publié un autre tweet encore sur le sujet hier soir – soulevant apparemment plus de questions qu’il n’a répondu. «Merci à tous d’avoir utilisé votre voix. Je ne blâme pas les services de streaming. la plupart des gens ont dit qu’ils étaient capables de télécharger à nouveau. s’il vous plaît laissez-moi savoir si vous avez toujours un problème. »

De même, Columbia Records de Sony Music a relayé dans un tweet: «Merci pour tous vos commentaires concernant @LilNasX ‘Montero (Call Me By Your Name),’ C’est malheureusement hors de notre contrôle mais nous faisons tout notre possible pour garder la chanson en streaming prestations de service. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus. Merci de votre compréhension.”

Enfin, Billboard a précisé dans un rapport d’hier “que la chanson n’est pas supprimée” – sans toutefois faire la lumière sur les circonstances entourant l’affaire. En outre, une multitude de fans expriment leur indignation face à la perspective d’un retrait «Appelez-moi par votre nom», bien que peu de ces messages impliquent des expériences réelles de déménagement.

Aux États-Unis, la chanson semblait être en direct sur YouTube, Spotify, Apple Music et Deezer au moment de sa publication. Cela dit, certains en dehors des États-Unis indiquent qu’ils ne peuvent plus diffuser «Montero» sur leurs plates-formes préférées.

«@Apple what the f – k is this y a ma chanson préférée a été supprimée. Je l’ai littéralement écoutée hier matin dans la voiture. Quelqu’un a des explications à faire », a déclaré un fan qui semble résider à Trinité-et-Tobago, à en juger par la description de son profil sur Instagram. Le tweet comprend une capture d’écran montrant que la piste “n’est actuellement pas disponible dans votre pays ou région”.

D’autres ont déclaré que «Montero» n’est actuellement pas disponible au Canada, au Royaume-Uni, au Nigéria et en Norvège. (Le support de Spotify a répondu au tweet de cette dernière personne, notant que «parfois le contenu est temporairement supprimé en raison des changements de licence.») Et si les observateurs ont qualifié l’événement de «coup de publicité» destiné à susciter l’intérêt pour le travail, beaucoup sont catégoriques que le pulldown sélectif résultait du sujet controversé de la chanson.

Plus au fur et à mesure que cela se développe.