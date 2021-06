Le retrait de Naomi Osaka appelle un engagement caritatif de l’application ⋆ .

Une application de méditation profite de la polémique Naomi Osaka/Open de France.

Calm a promis mercredi de faire un don de 15 000 $ à l’association caritative pour le sport pour les jeunes Laureus Sport for Good au nom d’Osaka, citant sa “décision de donner la priorité à sa santé mentale”. L’application s’est également engagée à payer les amendes de tout joueur citant des problèmes de santé mentale qui saute une conférence de presse pendant la saison 2021 du Grand Chelem.

Pour chaque amende qu’il paie, il a promis 15 000 $ supplémentaires à Laureus.

Osaka a fait l’actualité la semaine dernière avec sa décision de sauter les obligations médiatiques d’après-match à Roland-Garros, invoquant des problèmes de santé mentale. Lorsqu’elle a mis en œuvre son plan après une victoire au premier tour, les dirigeants des quatre événements du Grand Chelem de tennis ont infligé une amende de 15 000 $ à Osaka et ont promis d’augmenter les sanctions avec des amendes et des suspensions potentielles, citant des obligations contractuelles et un avantage concurrentiel sur les athlètes qui parlent avec médias.

Osaka a répondu en se retirant de Roland-Garros, avec une clarification détaillée de sa préoccupation pour sa santé mentale

.

“La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face”, a écrit Osaka. « Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introverti, et tous ceux qui m’ont vu aux tournois remarqueront que je porte souvent des écouteurs car cela aide à atténuer mon anxiété sociale.

“Bien que la presse tennistique ait toujours été gentille avec moi (et je tiens à m’excuser auprès de tous les journalistes sympas que j’ai pu blesser), je ne suis pas un orateur naturel et je ressens d’énormes vagues d’anxiété avant de parler aux médias du monde.”

Les 15 000 $ de promesses de Calm qui correspondent au total de l’amende à l’Open de France d’Osaka iraient à une œuvre caritative qui prétend soutenir 200 programmes dans plus de 40 pays.

Par Laureus :

« Notre vision est d’utiliser le sport comme un outil puissant et rentable pour aider les enfants et les jeunes à surmonter la violence, la discrimination et les désavantages dans leur vie.

PARIS, FRANCE 26 mai. Naomi Osaka du Japon lors d’un entraînement sur le court Philippe-Chatrier lors d’un match d’entraînement contre Ashleigh Barty d’Australie en préparation du tournoi de tennis de Roland Garros le 6 mai 2021 à Paris, France. (Photo de Tim Clayton/Corbis via .)

