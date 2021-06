Le retrait de Naomi Osaka de Roland-Garros n’a pas de vainqueur

Naomi Osaka s’est retirée de Roland-Garros ce week-end après que la tête de série n ° 2 a été condamnée à une amende et menacée d’une future suspension des autres tournois du Grand Chelem après avoir pris la décision de ne pas participer aux conférences de presse d’après-match en raison de préoccupations pour sa santé mentale. La décision d’Osaka a provoqué une impasse entre le sport et l’une de ses jeunes stars les plus brillantes – avec l’examen minutieux atteignant un point où Osaka a décidé qu’elle devait s’éloigner du sport pendant un certain temps.

Osaka qui doit se retirer de Roland-Garros pour sa propre santé mentale est une conclusion écrasante qui ne profite à personne. En conséquence, Osaka prend du temps avec le tennis, l’Open de France est infiniment moins excitant sans elle, et le sport décide que la tradition inflexible est plus importante que ses athlètes.

Naomi Osaka a tenté de s’en sortir face à la situation. Au lieu d’attendre et de provoquer son manque de participation aux médias à Roland-Garros, elle a tweeté la semaine dernière qu’elle ne participerait pas aux conférences de presse d’après-match, expliquant son raisonnement et étant ouverte sur la façon dont cela affecte sa santé mentale. À l’époque, elle était prête à recevoir une amende, mais accordait plus d’importance à sa santé mentale qu’à l’argent. Il n’a pas fallu longtemps avant que les amendes ne se matérialisent, Osaka étant condamné à 15 000 $ pour ne pas s’être présenté après son premier tour dimanche.

Il est bien dans le droit d’Osaka de ne pas participer à la disponibilité des médias. C’est dans le droit de Roland-Garros de lui infliger une amende en conséquence. Ce qui s’est passé ensuite est allé plus loin. Une déclaration conjointe publiée par l’Open de France, l’Open d’Australie, l’US Open et Wimbledon débordait de termes indiquant que la santé mentale des athlètes était «la plus grande préoccupation», mais en réalité, ce n’était pas le cas. Par définition, “le plus grand” signifie “le plus extrême” ou “le plus grand”, mais il était clair que la plus grande préoccupation pour le Grand Chelem n’était pas le bien-être d’Osaka, mais les règles – parce qu’elles la menaçaient d’encore plus d’action.

«Nous avons informé Naomi Osaka que si elle continuait à ignorer ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s’exposerait à d’éventuelles conséquences d’une violation du Code de conduite. Comme on pouvait s’y attendre, les violations répétées entraînent des sanctions plus sévères, y compris le non-respect du tournoi (Code de conduite article III T.) A.3.).

Parler d’un engagement en faveur de la santé mentale n’était rien de plus que du bout des lèvres si l’on tient compte de la rapidité avec laquelle le Grand Chelem a publié la déclaration. C’était comme si cela était resté dans les brouillons pendant des jours, prêt à être publié dès que l’amende d’Osaka était annoncée – avec peu d’efforts pour comprendre l’athlète qui faisait part de ses préoccupations.

Peu de temps après la déclaration, Osaka a posté sur Twitter qu’elle se retirait du tournoi, sentant qu’elle serait une distraction si elle restait à Paris et continuait d’être surveillée. Elle y expliquait davantage ses problèmes de santé mentale, qui se produisaient à un moment où les étrangers pensaient qu’elle était au sommet du monde.

“La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introverti, et tous ceux qui m’ont vu lors de tournois remarqueront que je porte souvent des écouteurs car cela aide à atténuer mon anxiété sociale.

Osaka a poursuivi en disant que les médias de tennis ont surtout été très gentils avec elle au fil des ans. Cependant, la pression de se présenter simplement à des conférences de presse la fait souffrir d’anxiété et sa décision était de prendre soin d’elle-même. Osaka a également expliqué qu’elle avait écrit en privé à Roland-Garros, disant qu’elle était disposée à s’asseoir et à discuter davantage de la question une fois le tournoi terminé.

Il ne fait aucun doute que c’est une question compliquée. Oui, les médias ont besoin de stars comme Osaka pour écrire des chroniques, mais les stars et le sport ont besoin des médias pour promouvoir le jeu. Surtout pour le tennis, un sport marginal sans attrait organique, a besoin d’écrivains pour couvrir le sport afin de promouvoir la sensibilisation. Il y a un énorme avantage pour les fans à ce que les athlètes soient soumis à un examen minutieux et à des questions difficiles dans un environnement où ils ne peuvent pas contrôler le message. Cependant, il faut également une plus grande compréhension et une plus grande attention envers les athlètes qui ont expliqué pourquoi la disponibilité des médias met à l’épreuve leur santé mentale. Il y a aussi un facteur ici qu’Osaka est capable d’absorber les amendes médiatiques, car elle est dans une position privilégiée où elle peut manger une amende de 15 000 $ et passer à autre chose, alors que beaucoup d’autres joueurs de tennis professionnels sans gros contrats de parrainage ne peuvent pas avoir le luxe de sauter des obligations et d’en assumer les conséquences.

La question de la disponibilité des médias n’est pas simple et ne doit pas être traitée comme telle. Oui, les joueurs « s’inscrivent » essentiellement pour être interrogés après les matchs lorsqu’ils entrent dans un tournoi, mais il y a incontestablement certains membres des médias qui gagnent leur vie en essayant de piéger les athlètes dans des situations « attrape » pour les utiliser pour des octets sonores, ou forcez-les à avoir une réponse émotionnelle afin qu’ils puissent plus tard être décrits comme “déséquilibrés”. La discussion sur la santé mentale des athlètes à partir des interviews d’après-match doit commencer par offrir des références uniquement aux journalistes réellement intéressés à raconter les histoires du tournoi et à obtenir des réponses sur les matchs pour servir leurs lecteurs. Pas ceux qui ne servent qu’eux-mêmes en piquant des athlètes alors qu’ils sont émotifs et vulnérables, en espérant qu’ils explosent.

Une discussion honnête doit avoir lieu sur qui du côté des médias profite au sport et qui nuit aux athlètes. Si nous obligeons les athlètes à s’attendre à ce qu’ils assistent à des conférences de presse après les matches, les médias devraient également s’attendre à ce qu’ils agissent de manière éthique.

Le retrait de Naomi Osaka était la meilleure décision pour elle, compte tenu de la situation. Ça fait mal à tout le monde. L’Open de France est donc moins excitant, les fans seront privés de regarder l’une des plus grandes stars du sport s’affronter. Le tennis dans son ensemble est moins convaincant sans Osaka, et il reste à voir si les joueurs restants feront face à encore plus d’attention et d’efforts de la part de certains membres des médias pour les faire craquer, car il n’y a plus Osaka pour occuper une grande partie de l’attention.

Le tennis a besoin d’Osaka, d’autant plus que nous approchons d’un monde où Serena Williams n’est plus en compétition. La prochaine grande star du sport est essentielle au succès futur du sport, et les organisateurs du Grand Chelem le savent. Il doit y avoir un regard ouvert, honnête et critique sur la structure de la disponibilité des médias à l’avenir. C’est la seule façon de garder le sport vivant et florissant.