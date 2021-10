Le retrait de Wilmer Flores pour mettre fin à la saison des Giants en NLDS suscite la controverse

Le joueur de premier but des Giants de San Francisco, Wilmer Flores, a eu la tâche difficile de maintenir la saison de l’équipe en vie en fin de neuvième manche lors du dernier match de la série de division de la Ligue nationale contre les Dodgers de Los Angeles et Max Scherzer.

De nombreux fans de la MLB qui regardaient le dernier lancer du match Flores-Scherzer pensaient que le joueur de champ intérieur méritait au moins un coup de plus pour voir s’il pouvait maintenir le rallye des Giants.

Avec deux retraits et deux frappes sur Flores, Scherzer a tiré un lancer qui semblait être bas et à l’extérieur. Il semble que Flores ait vérifié son élan, mais l’arbitre du marbre Doug Eddings a appelé l’arbitre du premier but Gabe Morales, qui a finalement décidé que Flores avait fait le tour et retiré des prises.

Le receveur des Dodgers de Los Angeles, Will Smith, à gauche, célèbre avec le lanceur Max Scherzer (31 ans) après avoir vaincu les Giants de San Francisco lors du cinquième match d’une série de division de la Ligue nationale de baseball le jeudi 14 octobre 2021 à San Francisco. (Photo AP/Jed Jacobsohn)

Le joueur de premier but des Giants de San Francisco, Wilmer Flores, en haut, force Matt Beaty des Dodgers de Los Angeles à se retirer lors de la neuvième manche du cinquième match d’une série de division de la Ligue nationale de baseball le jeudi 14 octobre 2021 à San Francisco. (Photo AP/Eric Risberg)

La pièce n’est pas révisable et les fans étaient contrariés.

Cody Bellinger a donné aux Dodgers l’héroïsme en fin de match, marquant à domicile Justin Turner en début de neuvième manche pour donner à Los Angeles une avance de 2-1.

Scherzer ferait la dernière apparition et éliminerait Flores.

Los Angeles affrontera les Braves d’Atlanta dans la série de championnats de la Ligue nationale pour le droit d’aller aux séries mondiales. Les Dodgers, champions en titre, tenteront de jouer pour le titre pour la quatrième fois en cinq ans.

Cody Bellinger (35 ans) des Dodgers de Los Angeles réagit après avoir frappé un simple RBI contre les Giants de San Francisco lors de la neuvième manche du match 5 d’une série de division de la Ligue nationale de baseball le jeudi 14 octobre 2021 à San Francisco. (Photo AP/Jed Jacobsohn)

Les Giants, qui ont remporté la division Ouest de la Ligue nationale avec 107 victoires, devront regarder le reste des séries éliminatoires depuis chez eux.