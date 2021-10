Le retrait du maillot de Sean Taylor est maintenant un coup de pub éhonté de l’équipe de football de Washington

Sean Taylor était légendaire, inspirant et en passe de devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps. La perte de sa vie à l’âge de 24 ans lors d’une invasion de domicile en 2007 est l’une des plus grandes tragédies de la NFL des dernières décennies.

Maintenant, sa vie et sa mémoire sont utilisées par l’équipe de football de Washington pour détourner les détails de leur enquête sur la NFL, qui a commencé en 2020 après des allégations de harcèlement sexuel d’anciens employés.

Il n’y en aura jamais d’autre 21 Dimanche, nous retirerons officiellement le numéro de Sean Taylor – Équipe de football de Washington (@WashingtonNFL) 14 octobre 2021

Le billet de blog ci-joint écrit par « Washington Football Team Public Relations » dit tout. Ce n’est rien de plus qu’un événement organisé à la hâte avec un préavis de quatre jours pour tenter de détourner la chaleur de l’ancien président de l’équipe Bruce Allen, le destinataire volontaire des e-mails haineux de Jon Gruden, tout en envoyant à l’entraîneur des photos seins nus des pom-pom girls de l’équipe.

Le dimanche avait déjà été réservé au « Retrouvailles des anciens », qui ramènerait d’anciens joueurs sur le terrain de FedEx pour une célébration, mais rien n’indiquait que l’équipe prévoyait de retirer le numéro de Taylor avant jeudi, quatre jours avant le match.

L’introduction de ce mémorial dans l’événement ne sert qu’à pousser Taylor dans la conversation nationale, et revient à dire « vous voyez, nous ne sommes pas racistes » pendant une semaine où l’équipe est tellement surveillée. Personne en dehors des fans de l’équipe ne se serait soucié d’un « Alumni Homecoming », mais tout le monde se soucie de Sean Taylor.

Ne vous y trompez pas : la vie de Taylor mérite d’être honorée. Son maillot est digne d’être retiré. Le faire de cette manière est dégoûtant. Cela ne s’est pas produit en 2017, 10 ans après la mort de Taylor. Cela aurait pu arriver l’année prochaine pour le 15e anniversaire. Au lieu de cela, il est déployé avec peu de préavis – et le pire, nous sommes maintenant obligés de considérer ce mémorial comme une couverture grossière pour les problèmes de relations publiques, plutôt que de se souvenir de Taylor selon ses propres termes.

La mémoire de Sean Taylor mérite mieux.