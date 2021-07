Le retrait olympique de Simone Biles pourrait être son plus grand acte d’héroïsme

in

Simone Biles, la plus grande gymnaste du monde et leader de l’équipe féminine du concours multiple des États-Unis, s’est retirée de l’événement mardi matin. La déclaration officielle de USA Gymnastics était que Biles s’était retiré de l’événement en raison d’un “problème médical”, NBC ayant déclaré lors de l’émission que Biles quittait l’événement en raison d’un problème de santé mentale.

L’équipe des États-Unis a fait une performance admirable, malgré l’absence du plus grand gymnaste du monde. Jordan Chiles, Sunisa Lee et Grace McCallum ont pris une charge monumentale, ramassant l’appareil de Biles et réussissant toujours à remporter l’argent. La Russie a ensuite remporté l’or.

L’événement lui-même a cependant été complètement éclipsé par la nouvelle que Biles se retirait. En sortant sous des applaudissements bruyants, il était clair que la foule de Tokyo était là pour voir sans doute la plus grande superstar de l’histoire du sport. C’est arrivé un jour après que Biles ait eu des difficultés inhabituelles en qualifications, mais était toujours si bon que l’équipe américaine s’est facilement qualifiée pour la finale.

La pression sur Simone Biles ne ressemble à rien de ces Jeux Olympiques

L’une des choses étonnantes à propos des Jeux Olympiques est la façon dont les athlètes sont largement capables de sombrer dans l’anonymat dans les années qui séparent les compétitions. Ils sortent pour les jeux, deviennent des héros de l’été, puis retournent à leur entraînement et à leur vie, avant de tout recommencer.

C’est différent pour Biles. La pression d’être la GOAT l’a gardée aux yeux du public depuis Rio. Biles porte non seulement le poids de sa propre performance, mais est un modèle, parlant d’être une survivante d’agression sexuelle et de la pression sans fin du monde de la gymnastique pour porter le flambeau du sport.

Pendant les qualifications, Biles n’a pas été à la hauteur de ses normes. Gardez à l’esprit que ses “normes” ne ressemblent à rien d’autre dans la gymnastique mondiale. Ses quelques erreurs étaient amplifiées et parlaient ad nauseam. Là où d’autres athlètes profitent d’une mauvaise journée ou d’un mauvais match, lorsque Biles vacille, cela devient son propre cycle d’actualités formant une discussion constante sur sa performance et si cela pourrait coûter la victoire aux États-Unis.

Lundi, elle s’est ouverte sur Instagram, affirmant que la pression lui montait. Nous pensions tous, y compris moi-même, que Biles rebondirait, gagnerait l’or, renaîtrait de ses cendres comme elle en était capable et ferait à nouveau l’incroyable. Maintenant, il est clair que les choses étaient pires que nous le pensions.

Comment les choses se sont passées mardi

Biles est entré dans l’arène avec un accueil de héros. Sa première discipline était le saut, sur laquelle elle s’est immédiatement battue. Se préparant à faire une vrille Yurchenko 3/2, un saut qu’elle a cloué des centaines de fois, Biles s’est ouverte tôt, n’ayant pas réussi à faire une vrille complète et faisant un grand pas en avant à l’atterrissage. Elle a reçu un 13.766, le score le plus bas des jeux jusqu’à ce point.

Le gymnaste a été vu en train de parler aux entraîneurs et au personnel d’entraînement de l’équipe américaine. Peu de temps après, elle a parlé à ses coéquipiers, les informant qu’elle quittait l’événement. Chiles, Lee et McCallum, enfermés dans la compétition, lui ont simplement souhaité bonne chance, ont hoché la tête et se sont inscrits pour le prochain appareil – sachant qu’ils auraient besoin de combler le vide considérable de Biles.

À la fin de la compétition, après que la Russie ait obtenu la médaille d’or, Biles est revenu au sol pour féliciter l’équipe gagnante.

Nous ne connaissons pas encore le statut de Biles pour le reste des jeux

À l’heure actuelle, USA Gymnastics respecte la vie privée de Biles et n’étend pas sa sortie de la compétition par équipe. Il reste deux jours avant le début du concours général individuel, Biles étant la favorite pour défendre sa couronne.

Biles a déclaré qu’elle prévoyait de concourir jeudi, mais on n’en sait pas plus pour le moment.

Simone Biles s’exprimant après sa sortie dramatique de l’équipe de #gymnastique pour des raisons de santé: “Je vais bien. Je gère juste certaines choses en interne qui seront corrigées dans les prochains jours.” Demandé, vous revoir ici jeudi? — Oui, dit-elle. – Mark Woods (@markbritball) 27 juillet 2021

Le bien-être de Biles est plus important que toute autre chose

Simone Biles a pris la décision qu’elle jugeait la meilleure pour elle-même, et c’est la chose la plus importante ici. Il n’y a pas de gloire à déifier les athlètes du passé qui ont concouru à travers des problèmes de santé mentale ou physique importants à notre insu, et comparer cela à Biles.

En 2018, Michael Phelps a expliqué à quel point il avait lutté pendant les jeux avec le poids d’être le plus grand nageur de tous les temps, disant même parfois qu’il envisageait de se suicider. Phelps a également expliqué comment il s’est tourné vers la toxicomanie comme mécanisme d’adaptation lorsque la pression est devenue trop forte, le tout à l’insu des fans.

Ce que Biles a fait mardi est peut-être son plus grand exemple d’héroïsme. La santé mentale étant toujours stigmatisée dans une grande partie de la société, il faut énormément de courage pour s’ouvrir au public, dire que vous avez du mal et prendre les luttes mentales aussi au sérieux qu’un ligament déchiré.

Les médailles d’or, la compétition, tout pâle par rapport à Biles qui s’occupe d’elle-même. En fin de compte, peu importe ce qui se passera ensuite, Simone Biles s’éloignant de la compétition pour sa santé mentale pourrait devenir le meilleur exemple de modèle dans sa carrière.

Nous aurons plus d’informations sur l’avenir de Biles aux Jeux olympiques de Tokyo dès qu’elles seront disponibles.