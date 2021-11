Le retrait retardé de la mousson frappe la construction d’autoroutes

Le 1er mai, le ministre de l’Union, Nitin Gadkari, avait déclaré que le ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) construirait des autoroutes d’une valeur de Rs 15 lakh crore au cours des deux prochaines années. (Image représentative)

La construction d’autoroutes dans le pays a diminué de 10 % au cours de la période d’avril à octobre de l’exercice en cours pour atteindre 4 450 km, contre 4 956 km au cours de la période correspondante de l’exercice précédent, les pluies de mousson prolongées ayant joué un rôle de trouble-fête dans de nombreuses régions.

« Les moussons prolongées ont affecté les jours de production pendant une période prolongée au cours de l’exercice en cours par rapport à l’année dernière, ce qui a affecté le rythme d’exécution. Nous avons vu une bonne mousson même en octobre de cette année », a déclaré Rajeshwar Burla de l’Icra. Le ministère des transports routiers et des autoroutes (MoRTH) s’est fixé un objectif ambitieux de 40 km par jour de construction d’autoroutes pour l’exercice en cours, contre une moyenne quotidienne de 36,4 km atteinte en 2020-21. Par contre, la construction n’était que de 21,2 km en avril-octobre.

Le 1er mai, le ministre de l'Union, Nitin Gadkari, avait déclaré que le ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) construirait des autoroutes d'une valeur de Rs 15 lakh crore au cours des deux prochaines années.

L’attribution de projets routiers à 4 913 km en avril-octobre de cette année était également inférieure aux 5 777 km enregistrés au trimestre correspondant de l’année dernière. En 2020-2021, le MoRTH a attribué une longueur d’autoroute de 10 467 km contre 8 948 km en 2019-2020.

