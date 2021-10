Le retraité Roberto a disparu et le voisin d’en face lui a volé son argent

13/10/2021 à 10h57 CEST

Sa disparition n’était pas volontaire. C’est la seule chose sur laquelle sa famille était claire lorsqu’il a appris la nouvelle : Roberto García, le Oncle Roberto, avait disparu. Ils lui ont dit au revoir un dimanche 18 février 2019, après avoir regardé le football, et le même jour, il a disparu. Après son absence, quelqu’un a retiré 300 euros (le maximum autorisé par l’entité) en utilisant sa carte de crédit à un guichet automatique jusqu’à quatre fois, 1 200 euros au total. Roberto García, l’huissier à la retraite de Casarrubios del Monte (Tolède), avait été fait disparaître. Après deux ans d’enquête, un voisin a été arrêté et relâché, puis le silence est tombé. Inconnus, il n’y en a plus.

Une voiture mal garée

« La dernière fois que nous l’avons vu, c’était dimanche », raconte Almudena García, la nièce de Roberto. « Il est allé regarder le football avec mon autre oncle, comme ils l’ont fait plusieurs fois. Ensuite, ils ont quitté le bar et se sont dit au revoir. n’est jamais rentré à la maison, a disparu « . L’alarme s’est déclenchée quelques jours plus tard lorsque la voiture du retraité est apparue dans la ville madrilène d’El Álamo, à six kilomètres de chez moi.

« Elle était mal garée et ça a retenu notre attention car c’était une personne assez méthodique, poursuit-il, il faisait deux tours si nécessaire pour que ça soit parfait. Ce jour-là, la voiture était entre deux sièges. Les doutes ont commencé. « Au début, nous ne savions pas s’il était dans les parages ou s’il lui était arrivé quelque chose », se souvient-il. « C’est un adulte, célibataire & mldr; ». A partir de là, « questions sans réponse, kabbale, kabbale .. Nous l’avons appelé une fois et il n’a pas décroché, nous avons attendu un peu, et non plus. Le troisième a lâché. L’horreur est venue ».

La famille a exclu une disparition volontaire. Roberto « n’avait aucune raison », dit Almudena. La La gendarmerie l’a appuyé. L’hypothèse d’une disparition inquiétante s’est imposée quand, le lendemain, les enquêteurs découvrirent que le compte courant de son oncle manquait d’argent. L’enquête a confirmé que des mouvements bancaires avaient lieu, après la disparition. Les membres de sa famille s’accrochaient fermement à l’option la moins probable mais la plus crédible : peut-être que Roberto prenait son argent parce qu’il était parti volontairement. La Garde civile l’a exclu.

Un détenu

Grâce aux enregistrements des caméras de sécurité et après un travail intense, les enquêteurs ont identifié la personne qui, recouvert d’un masque de ski, est allé au guichet automatique et sorti l’argent avec la carte de retraité. L’impact a été énorme pour une commune qui ne dépasse pas 6 000 habitants : le voisin d’en face, Juan José, a été arrêté pour un crime présumé de fraude et pour la disparition forcée présumée de Roberto. Il n’habitait le village que depuis trois mois. Proche, mais presque inconnu. Le choc est venu. Le 25 mai, ils ont fouillé sa maison. Le jour même où Roberto García, déjà disparu, aurait eu 64 ans. Cinq heures ont duré.

Les chiens pisteurs de la Unité cynologique de la Garde civile marquée que dans cette maison il y avait des restes biologiques du disparu, mais peu de temps après son rejet, ce résultat n’était pas concluant. Le prévenu a refusé de parler, a allégué que la carte de crédit de son voisin avait été trouvée dans la rue, dont le numéro d’identification était collé sur un morceau de papier, et a avoué qu’il avait retiré l’argent de plusieurs guichets automatiques du quartier. Il a été en détention préventive pendant quatre mois, a été libéré, a quitté la ville, s’est dirigé vers Barcelone et n’a plus parlé. « Ils ont tué mon oncle pour la triste somme de 1 200 euros », craint Almudena.

Extorsion, vol et action criminelle

La déclaration de Juan José n’a pas convaincu la famille. « Mon oncle utilisait pleinement ses facultés mentales. Il se souvenait du pin’s, c’était une carte qu’il utilisait souvent et il n’avait sur lui aucun papier avec le mot de passe écrit dessus », se défend sa nièce. « Ils lui ont fait quelque chose, ils lui ont extorqué de l’argent. Nous pensons que ce n’était pas une seule personne, il y en avait plus ».

« Ils nous ont dit qu’ils avaient fait quelque chose à mon oncle et qu’ils se sont débarrassés de son corps ici, dans la région. La ville où la voiture apparaît et la ville de mon oncle sont reliées par des routes. Il y a beaucoup de trottoirs et de sentiers derrière. Quoi nous surprend, nous et les chercheurs, c’est que personne n’a rien vu. Il y a du monde à toute heure », explique sa nièce, tout en demandant que si quelqu’un s’en souvient, même anonymement, n’ayez pas peur de parler.

Action pénale, extorsion et le vol. Ils sont les trois piliers sur lesquels repose l’hypothèse principale de la Garde civile . « Mon oncle avait vendu une propriété, il avait facturé environ 30 000 euros, peut-être que ceux qui l’ont attaqué pensaient qu’il avait plus d’argent. Ils lui ont fait quelque chose et, peut-être, ils pensaient que c’était une personne dont la disparition ne sauterait pas immédiatement. Ils étaient Nous, en dénonçant , nous avons bloqué le compte, ils ne pouvaient pas obtenir plus d’argent. «

Une demi-centaine d’agents de la Garde Civile – de son service cynologique, des spécialistes du Groupement Activités Sous-Marines (GEAS) et des agents de la Police Judiciaire et de la Sécurité Citoyenne – ont battu des puits, des sentiers, des bacs à sable, des routes et même passé au peigne fin un tronçon de la rivière Guadarrama situé entre Casarrubios et El lamo. Ils examinèrent le fleuve, ses rives. Rien n’a fait la lumière.

Rien n’a amené Roberto, l’huissier à la retraite de Casarrubios. L’homme de 63 ans et une vie tranquille. Footballeur et madridista, amoureux des animaux et bonne personne. « Il était dans la police locale, il a travaillé pendant plus de 30 ans à la mairie et finalement il a servi comme huissier. Toujours en ville. » Il venait de vaincre un cancer, mangeait la vie par bouchées et profitait de sa retraite. Simple, réservé, « peu bavard, ami de ses amis, qui en avaient peu et peu », avec une vie routinière. « Mon oncle était le candidat idéal pour lui faire quelque chose sans qu’on le remarque », déplore Almudena. « Mon père, son frère, est décédé 10 mois après sa disparition. Il est parti à sa recherche. »

Deux ans de recherche, de douleur et peu de réponses. Maintenant, tout a pris une tournure. Les interrogatoires ont repris et de nouveaux témoignages ont permis un nouveau départ. Plein d’espoir, la famille endosse la phrase que les enquêteurs leur ont toujours dit : « on va le retrouver. CAvec le temps, la vérité reste vraie et le mensonge n’est pas soumis au même ».