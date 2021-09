Le rêve américain de Carmona

A 23 ans et avec un bon CV amateur, Narciso Carmona (2-0, 2 KO) le téléphone a sonné. La société M&R Boxing Promotions il lui faisait une offre presque irremplaçable. Il a proposé d’être un professionnel aux États-Unis. « J’ai reçu plusieurs offres, mais c’est celle qui m’a donné le plus confiance. Ma vie a complètement changé. J’avais presque ma vie faite à Séville, mais quand ils m’ont contacté je n’ai pas hésité à venir et à tout donner pour atteindre le sommet“, souligne l’Espagnol dans le podcast Boxeo a la Carrera. L’Andalou maintenant vit à Miami et s’entraîne sous Osmiri Fernandez.

Son adaptation “est bonne”. “Les premières semaines ont été difficiles. Aussi, la formation professionnelle est plus compliquée. Le promoteur a une équipe formée et nous vivons tous dans la même maison. Je suis très bien. Je dois juste penser à l’entraînement et au repos. Les formations sont de qualité. Il y a des champions du monde, des challengers… s’entraîner avec des gens de ce niveau ça fait monter », admet-il. Carmona a déjà été deux fois sur le ring (juillet et août) à Miami. Les sensations, imbattables : deux KO au premier tour en sa faveur.

Le promoteur s’occupe de Narciso, qui devrait boxer les 24 septembre et 20 novembre avant de faire une courte pause. Le plan est de terminer 2022 “avec 10 ou 11 combats et à partir de là chercher de superbes affiches”. “J’ai eu de bons sentiments parce que je me sens bien et fort. Ils ont été des rivaux faibles (ils étaient aussi jeunes, mais avec moins d’expérience dans le domaine amateur). Je comprends qu’une course coûte cher et ils ne veulent pas courir. Je pense que pour le prochain, ils me donneront un plus grand test. Je fais confiance à mon promoteur et à mon manager. Je sais qu’ils savent comment faire les choses», affirme le Sévillan. Carmona se définit comme un « styliste », mais le coup de poing marque son début de carrière : « Je me sens plus installé et avec plus de puissance », révèle-t-il. Son rêve américain est toujours en cours.