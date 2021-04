Le rêve californien devient-il une réalité? ⋆ 10z viral

En janvier, mon cousin conservateur originaire de New York, actuellement de Californie, m’a alerté sur la possibilité que le gouverneur Gavin Newsom soit confronté à une élection de rappel. J’ai publié les observations de mon cousin dans un article intitulé “California Dreaming”.

Maintenant, comme le chantaient autrefois les Mamas et les Papas, le rêve californien est en train de devenir une réalité. Les représentants de l’État ont certifié qu’un nombre suffisant de signatures valides avaient été recueillies pour poser la question du rappel aux électeurs.

Le Washington Post rapporte:

En certifiant les plus d’un million et demi de signatures de pétitions, les responsables électoraux des États ont lancé le chronomètre sur ce qui sera presque certainement la deuxième élection de rappel du gouverneur de Californie. Le premier, tenu en 2003, a vu les électeurs rappeler le gouverneur de deuxième mandat Gray Davis (D) et, au même tour de scrutin, élire la star de cinéma hollywoodienne Arnold Schwarzenegger (R), qui a siégé au bureau jusqu’au début de 2011.

Newsom semble plus populaire que Davis. Un récent sondage a révélé que seulement 40% de l’électorat de l’État voteraient pour le rappeler. 56 pour cent s’opposent au rappel.

Ainsi, il semble probable que seule une partie du rêve californien se réalisera. Si moins de républicains avaient fui l’État, qui sait?

La campagne de rappel a été alimentée par les politiques d’immigration extraordinairement laxistes de Newsom et par ses inquiétudes quant à sa gestion de la pandémie de coronavirus. L’immigration restera probablement un problème d’actualité. Cependant, alors que la pandémie recule considérablement en Californie et que Newsom a levé certaines de ses restrictions sur les activités, le gouverneur est dans une meilleure situation politique qu’il ne l’était il y a quelques mois.

Peut-être que les électeurs californiens lui pardonneront d’avoir empêché les enfants d’aller à l’école pendant plus d’un an, plus longtemps que la plupart des États. Peut-être qu’ils lui pardonneront même d’avoir violé ses propres restrictions en mangeant dans l’un des restaurants les plus chics de l’État.

Le vote de rappel présentera deux questions. Premièrement, il sera demandé aux électeurs si Newsom doit être rappelé. Deuxièmement, on leur demandera qui devrait le remplacer. La deuxième question ne sera pertinente que si les électeurs répondent à la première question par l’affirmative. S’ils le font, la personne ayant obtenu le plus de voix sur la deuxième question deviendra gouverneur.

Il est possible, cependant, que l’élection de rappel n’ait pas lieu. Selon le Post, les forces anti-rappel ont environ six semaines pour persuader ceux qui ont signé la pétition de retirer leur soutien. S’il suffit de le faire pour laisser tomber le soutien en dessous du nombre requis, la question ne sera pas élue.

Cependant, le Post qualifie cette possibilité de «longue portée». Le bureau du secrétaire d’État de Californie a certifié 1,62 million de signatures valides, environ 125 000 de plus que nécessaire.

Qui pourrait remplacer Newsom si les électeurs sont favorables à un rappel? Le Post identifie trois possibilités républicaines: Kevin Faulconer, l’ancien maire de San Diego; Caitlyn Jenner, militante des droits des transgenres et ancienne médaillée d’or olympique; et John Cox, un homme d’affaires de San Diego qui a perdu contre Newsom en 2018.

Aucun démocrate de premier plan n’a manifesté son intérêt à se présenter, probablement parce que cela semblerait déloyal. L’absence d’un Dém éminent sur le bulletin de vote pourrait aider Newsom à éviter le rappel.

Pour sa part, Newsom affirme que la campagne de rappel est alimentée par des suprémacistes blancs, des antisémites et des personnes «opposées à l’immigration». Pas de grande route pour ce pol.