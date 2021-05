Le rêve d’adieu de Romain Grosjean au test Mercedes devient réalité

Le rêve de Romain Grosjean d’un test d’adieu en Formule 1 dans une Mercedes est en train de se réaliser – au Paul Ricard le 29 juin.

Ce sera le moyen idéal pour le Français de terminer sa carrière en F1, juste après le week-end de son grand prix à domicile et sept mois jour pour jour depuis sa dernière course pour Haas.

C’était, bien sûr, le Grand Prix de Bahreïn 2020, dont on se souviendra à jamais pour l’horrible accident de Grosjean à travers la barrière dans laquelle sa voiture s’est scindée en deux et a pris feu, le conducteur s’échappant heureusement avec seulement les mains brûlées et une entorse à la cheville.

Le joueur de 35 ans, qui dispute maintenant la série IndyCar de cette année en Amérique du Nord sur les pistes et les circuits de rue, mais pas sur les ovales, a exprimé le désir d’un test final dans une voiture de F1 afin de se retirer du sport avec plus de bonheur. souvenirs que Bahreïn n’avait fournis.

Mercedes est apparue comme une option, Grosjean disant qu’un appel téléphonique avait eu lieu entre lui et le directeur de l’équipe des champions du monde, Toto Wolff.

Maintenant, le plan s’est concrétisé, Grosjean étant prêt à conduire le W10 de Sir Lewis Hamilton, vainqueur du Championnat du monde 2019, lors d’un test d’une journée le mardi 29 juin.

❤️❤️❤️ https://t.co/DEh9pBvAXG – Romain Grosjean (@RGrosjean) 5 mai 2021

Il sera également dans le cockpit pour une série de tours de démonstration au même endroit deux jours plus tôt, avant le Grand Prix de France – qui, si les restrictions pandémiques le permettent, donnera aux supporters de Grosjean l’occasion de lui dire au revoir de F1 correctement.

«Je suis tellement excité de remonter dans une voiture de F1», a déclaré Grosjean, qui a subi une séance d’ajustement de siège et de simulation à l’usine Mercedes de Brackley.

«Ce sera une opportunité spéciale pour moi et conduire une Mercedes vainqueur du Championnat du Monde sera une expérience unique.

«Je suis très reconnaissant à Mercedes F1 et à Toto pour cette opportunité. La première fois que j’ai entendu parler de la possibilité de conduire une Mercedes, c’était dans mon lit d’hôpital à Bahreïn lorsque Toto s’est adressé aux médias et a fait l’invitation. La lecture de cette nouvelle m’a beaucoup remonté le moral!

«La F1 n’a pas eu la chance de courir en France en 2020 à cause de Covid, donc piloter une Mercedes au Grand Prix de France en 2021 puis effectuer un test sur le Circuit Paul Ricard, ma piste à domicile, sera si spécial. J’ai hâte que le jour arrive. »

Quelle opportunité !!! Merci beaucoup à Toto et à tout le @ MercedesAMGF1 pour y arriver. Un dernier tour devant mon public au @ gpfrancef1 dans une voiture @ f1, quoi de mieux? # r8g # f1 #enjoytheride pic.twitter.com/bhlsgZLhfQ – Romain Grosjean (@RGrosjean) 5 mai 2021

Wolff a déclaré: «Nous sommes très heureux de soutenir Romain avec cette opportunité spéciale. L’idée est venue quand il semblait que Romain mettrait fin à sa carrière active en Formule 1 et que nous ne voulions pas que son accident soit son dernier moment dans une F1.

«Il a connu une longue et fructueuse carrière en F1 et nous voulions nous assurer que ses derniers souvenirs seraient au volant d’une voiture qui a remporté le championnat. Je suis ravi de voir le retour de Romain sur le W10.

«L’accident de Romain nous a rappelé les dangers auxquels ces gars sont confrontés à chaque fois qu’ils montent dans le cockpit, mais c’est aussi un témoignage des progrès incroyables que ce sport a faits pour améliorer la sécurité au fil des ans. Je sais que la communauté de la F1 va fêter le retour de Romain sur la bonne voie. »

Hamilton a dit qu’il était «vraiment heureux» de voir Grosjean revenir dans un cockpit de F1.

«Quand c’est arrivé, nous avons tous prié pour lui et le voir s’en éloigner et récupérer si bien a été un énorme soulagement», a déclaré le septuple champion du monde.

“J’ai hâte de le revoir en France et de l’accueillir dans l’équipe pour le week-end – même s’il ferait mieux de s’occuper de mon W10!”

Grosjean a participé à deux courses IndyCar jusqu’à présent cette année, terminant 10e et 13e.

Son test au Paul Ricard se situe juste entre deux courses à Road America dans le Wisconsin (20 juin) et Mid-Ohio (4 juillet).

