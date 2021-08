Le rêve de Brentford Premier League est presque arrivé

Vendredi, Brentford jouera son premier match de football dans l’élite anglaise depuis 1947. Pour rendre l’occasion encore plus historique, ce sera le premier match de compétition à accueillir un stade plein de fans sur Lionel Road, où les Bees ont déménagé l’année dernière. Le fait qu’en raison des restrictions liées au COVID, les fans n’aient pu ni faire leurs adieux à Griffin Park ni un accueil approprié sur leur nouveau terrain, couplé à l’entrée du club en Premier League, signifie que les émotions seront aussi fortes que possible. peut sur un terrain de football.

Malgré le sentiment de leur match d’ouverture contre Arsenal la semaine prochaine, il y a aussi la réalité de la pression à laquelle un nouveau club est confronté dans une ligue aussi exigeante. Brentford ne devrait pas rester debout, mais, sur la base des preuves passées et présentes, il y a toutes les chances qu’ils puissent surprendre quelques personnes cette saison.

Le défi à venir

En vérité, les Bees auraient dû atteindre le sommet du football anglais plus tôt. Leur tristement célèbre sort d’élimination lors de neuf séries consécutives de barrages a peut-être finalement pris fin avec la victoire 2-0 contre Swansea à Wembley en mai, mais la vérité est qu’ils n’auraient pas dû participer aux barrages dans l’un ou l’autre des les deux dernières saisons, car la promotion automatique était à portée de main.

Cela signifie que le travail du manager Thomas Frank n’est peut-être pas intouchable, même s’il a finalement été promu. Pendant son séjour au club, il y a eu trop d’occasions où il a fait preuve d’une incapacité à réagir efficacement lorsque son équipe perd un but, ce qui a entraîné beaucoup trop de points perdus inutiles. Si cela devait persister en Premier League, le résultat sera bien plus brutal. La promotion de la saison dernière a été un exploit fantastique, mais la réalité est qu’avec le calibre des joueurs que Frank a eu à sa disposition, l’équipe n’a pas tout à fait atteint son plein potentiel au cours de chacune de ses trois saisons en charge. Il sera chargé d’inverser cette tendance maintenant que son équipe est plus proche du bas de la chaîne alimentaire que du sommet.

État de l’escouade

On a beaucoup parlé de l’histoire réelle du « Moneyball » de Brentford. L’un des aspects clés des bénéfices miraculeux de Matthew Benham au fil des ans a été son utilisation de l’analyse pour identifier des joyaux cachés, tels qu’Ollie Watkins, Saïd Benrahma et bien d’autres, et il sera crucial de poursuivre cette tradition. L’arrière central Kristoffer Ajer du Celtic et le milieu de terrain Frank Onyeka, du FC Midtjylland (également détenu par Benham) ont été les recrues les plus en vue de l’été à ce jour, mais les jeunes talents Brennan Johnson et Jens Cajuste, de Nottingham Forest et Midtjylland respectivement. , ont également été liés à des déménagements dans l’ouest de Londres.

Ajer et Onyeka sont à eux seuls des pas dans la bonne direction. Pontus Jansson et Trevor Pinnock étaient deux des meilleurs défenseurs du championnat la saison dernière, mais le premier a raté une série de matches en raison d’une blessure la saison dernière. Mads Bech Sørensen s’est avéré plus que solide en tant qu’option de sauvegarde, donc l’ajout de la taille et de l’expérience de haut vol d’Ajer (bien qu’en Écosse) sera inestimable. Christian Nørgaard, Mathias Jensen et Vitaly Janelt étaient tous plus que suffisants la saison dernière, et Josh DaSilva était parfois l’un des meilleurs milieux de terrain de la ligue, mais Onyeka ajoutera une profondeur bien nécessaire, car les performances de Saman Ghoddos étaient au mieux incohérent, et il semble que Frank ne fasse pas encore confiance à Sheldon Baptiste pour être un habitué de l’équipe.

Obtenir la signature d’au moins l’un des Johnson et Cajuste fera également une énorme différence ; Ivan Toney sera sous pression pour livrer après sa saison record en championnat, et il sera donc important de l’entourer d’autant de créativité que possible. Toney sera habilement soutenu, comme toujours, par Bryan Mbuemo sur l’aile, mais au moins l’un des Joel Valencia et Sergi Canos devra considérablement intensifier son jeu si Brentford veut avoir une puissance de feu d’attaque suffisante pour rester en place, et si leurs performances ne sont pas assez bons, avoir un ou deux milieux de terrain offensifs supplémentaires qui pourraient jouer large offrira une polyvalence utile (et peut-être même nécessaire).

Cette saison

En vérité, il est très difficile de prédire comment Brentford s’en sortira cette saison. À première vue, il serait facile de les radier. Mais il y a toutes les chances qu’ils puissent performer au-dessus des attentes, car ils ont déjà une multitude de talents prometteurs à leur disposition, et ont tout à fait le penchant pour transformer des signatures discrètes en batteurs mondiaux. Le principal souci est qu’ils comptent sur la quasi-totalité de leur équipe pour s’adapter à la Premier League dès le premier coup d’envoi, et si Ivan Toney ne continue pas sa forme de buteur, ils pourraient avoir des ennuis. Cependant, la plupart des autres équipes de Premier League ne connaîtront pas la plupart des joueurs de leur équipe, ce qui pourrait devenir un avantage. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à ce que cette équipe joue l’un des footballs les plus divertissants de toute la ligue.

