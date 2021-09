Le rêve de course de Queen se réalisera enfin lors du jubilé de platine ? ‘Ce serait étonnant’ | Royale | Nouvelles

in

“À 14/1, il est toujours l’un des choix les plus populaires et s’il se rend au Derby d’Epsom pour la reine, au cours de son année Platine, alors je m’attendrais à ce que tout le pays veuille le soutenir.

“N’oubliez pas que son poulain, Carlton House, est devenu favori 5/2 pour la même course il y a 10 ans, tout le monde voulant soutenir le cheval de la reine parce qu’elle est si populaire.

“Ce serait un résultat épouvantable pour les bookmakers, mais même les âmes les plus dures ne reprocheraient pas à la reine une victoire dans la course qu’elle convoite le plus, en particulier au cours de son année de jubilé de platine.”

Le diffuseur de courses Cornelius Lysaght a déclaré au Sun qu’une victoire pour la reine lors de son jubilé de platine serait “une chose étonnante”.

Il a déclaré: «La reine est un grand éleveur, propriétaire et mécène des courses de chevaux. Ce n’est pas seulement du battage médiatique – Reach For The Moon a des apparences solides.

« Si lors de son week-end Platine, elle gagnait enfin le Derby, ce serait une chose étonnante. C’est le Saint Graal.