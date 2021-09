Le rêve de Doncic est frustré

Les Mavericks n’appuient pas sur la touche. Après la guerre civile interne et toutes ses conséquences, dans les bureaux et les bancs, Il ne semble pas que les choses s’améliorent pour le projet mené par Luka Doncic. Et que les eaux se sont calmées et que maintenant tout le monde essaie de sourire, mais personne n’oublie que l’élimination contre (encore) les Clippers au (encore) le premier tour s’est accompagnée de terribles conséquences. Donnie Nelson, un manager lié à la franchise depuis près de 25 ans, disait au revoir à Mark Cuban, ce propriétaire grotesque. La guerre intérieure avait pour nom propre un autre cadre, un Haralabos Voulgaris que, selon ., il était le principal promoteur du limogeage du fils du mythique Don Nelson et des batailles acharnées qui commençaient à avoir lieu entre Luka Doncic et l’entité. Et, comme si cela ne suffisait pas, Rick Carlisle est sorti de manière soudaine et surprenante, alors que des informations fuyaient sur sa supposée mauvaise relation avec le Slovène, qui est dans chacun d’eux.

Maintenant, au moment de vérité, le moment est venu de renforcer l’équipe, ce qui n’est pas pleinement réalisé. ETC’est une année clé pour les Mavericks au cours de laquelle il sera décidé s’il faut faire un bond en avant soit ils restent comme une équipe qui se bat pour les dernières places qui donnent accès aux playoffs et disent adieu aux premiers. Reggie Bullock et Sterling Brown rejoignent l’équipe, mais ils ne semblent pas suffisants pour une équipe qui n’a pas livré un vrai succès. Et même ainsi, ce qui doit être résolu est en interne : Kristaps Porzingis continue d’être surpayé, avec 31 millions de dollars, 33 millions de dollars et 36 millions de dollars à collecter au cours des trois prochaines saisons., le dernier avec option joueur. Sa relation avec Doncic n’est pas bonne et il n’est pas la star qu’il a promise, avec des blessures constantes et une irrégularité qui est son meilleur (et, malheureusement, le seul) logo.

Celui qui est également arrivé, en l’occurrence sur les bancs, a été Jason Kidd, l’un des membres du ring 2011 et un mythe en NBA et dans la franchise. Et celui qui semble ne pas arriver est Goran Dragic, un joueur auquel les Mavericks avaient beaucoup d’intérêt. Le meneur de jeu de 35 ans, membre du troisième meilleur quintette de la NBA en 2014, a rejoint les Raptors après avoir quitté le Heat. Et il semblait qu’il était sur le point d’atterrir dans l’équipe du Texas … jusqu’à ce que le journaliste d’ESPN Jordan Schultz évapore cette option. Encore un très gros bâton pour une équipe dont l’avenir est incertain et qui a été plongée dans une lutte interne qui n’en finit pas. Doncic se retrouve sans base fétiche. Et les Mavericks, avec une équipe déséquilibrée qui n’a pas l’air d’avancer. Année clé pour eux. Nous verrons.