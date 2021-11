Le rêve de Jeff Bezos de faire atterrir son module Blue Moon sur la prochaine mission de la NASA vers la Lune est terminé | La vie

L’atterrisseur Blue Origin n’atterrira pas sur la Lune en 2024. Un juge brise le rêve de Jeff Bezos. Au moins pour l’instant …

Les réalisations de Jeff Bezos avec Origine bleue ils sont exceptionnels. Comme celui d’Elon Musk. Les deux visionnaires ont créé des entreprises aussi prospères qu’Amazon et Tesla à partir de zéro et ont gagné suffisamment d’argent pour créer leur propre entreprise spatiale.

Posséder Jeff Bezos Il a déjà voyagé dans l’espace, et a même emmené le mythique capitaine Kirk dans l’un de ses vaisseaux. Mais le fondateur d’Amazon il avait une ambition encore plus grande : atterrir sur la lune en 2024. Pas lui, mais ses navires.

Bien que l’on sache depuis longtemps que SpaceX va construire la fusée de la NASA pour aller sur la Lune, un concours était ouvert pour construire le module lunaire qui conduira les astronautes de la fusée à la surface de la Lune. Origine bleue en avait conçu un, le Lune bleue qu’il a présenté il y a quelques années :

Jeff Bezos J’étais convaincu que La NASA choisirait son atterrisseur, supérieur à celui de SpaceX et d’autres sociétés ayant soumis des projets à la concurrence.

Même lors de la présentation du moteur du module, je suis allé jusqu’à dire que : « c’est le moteur qui mettra la première femme sur la Lune.

Mais il y a quelques mois Blue Origin a été durement touchéLa NASA a choisi SpaceX pour construire le module lunaire, affirmant qu’il s’agissait du projet le moins cher : 2,9 milliards de dollars.

Jeff Bezos a mal pris cette décision, arguant qu’ils avaient donné la priorité à la sécurité des astronautes, ajoutant une série de mesures de sécurité supplémentaires qui rendaient le projet plus coûteux, mais que la NASA avait décidé d’ignorer, au profit de la budget inférieur de SpaceX.

Bue Origin a poursuivi la NASA en justice, arguant que la NASA ne les a pas informés que l’important était le budget inférieur, et si c’était le cas, ils auraient conçu un module complètement différent.

Elle est même allée jusqu’à offrir 2 milliards de dollars à la NASA, si elle la choisissait pour construire le module.

Mais aujourd’hui, le juge de la Cour fédérale Richard A. Hertling, a refusé de traiter la plainte, arguant que La décision de la NASA est conforme à la légalité.

Blue Origin ne se posera donc pas sur la Lune, du moins lors de cette première mission.

Jeff Bezos a gracieusement accepté la décision, déclarant sur Twitter que respecter la décision du juge, et que souhaite à la NASA et à SpaceX tout le succès possible:

Petit à petit, le long chemin vers la Lune se dégage.

La mission Artemis, qui mettra la première femme sur la Lune, commence à marcher…