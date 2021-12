Le rêve de LeBron : partager une équipe avec son fils Bronny

En matière de sport, l’une des plus belles choses qui puisse vous arriver, à part gagner des titres, c’est de pouvoir partager votre métier avec un membre de votre famille. C’est le cas de LeBron James, qui Son objectif principal est de partager une équipe avec l’aîné de ses enfants, Bronny James Jr. « De toute évidence avec la santé et un peu de chance, ce serait le but final« , a déclaré la superstar.

Est-il possible que les deux James partagent une équipe ? La situation est difficile mais cela pourrait arriver. Bronny, aujourd’hui âgé de 17 ans, joue au Syerra Canyon, l’un des instituts les plus prestigieux de Los Angeles. Cette équipe est l’une des plus virales sur internet, car il y a d’autres joueurs fantastiques qui accompagnent le « Young King », comme Amari Baiely, pour beaucoup, mieux que Bronny. L’aîné des fils marche déjà sur les traces de son père, en fait, son jeu est très similaire, très calme, donnant le sentiment qu’il a tout sous contrôle. En dehors de cela, il a également joué dans le stade des Lakers, l’équipe dans laquelle évolue son père.

Laissant de côté la projection future de Bronny, pour que les James jouent ensemble, ce qui suit devrait se produire. le fils de LeBron, le projet de 2023 devrait être présenté. Une année civile doit s’écouler de la fin de l’institut, en 2022, jusqu’à ce qu’il puisse être candidat à la Draft. Il pourra faire ce qu’il veut pendant ces 365 jours, s’entraîner avec son père, partir jouer, aller à l’université… De son côté, le désormais « 6 » termine son contrat cet été, il devrait donc, à au moins, tenir deux saisons de plus en NBA. S’il est respecté par les blessures et qu’il parvient à maintenir son niveau, ce devrait être une « évidence » pour James, qui a 36 ans..

Comme précédent à la situation de Bronny, il y a eu de grands joueurs de la NBA qui sont venus dans la ligue sans être passés par le basket-ball universitaire, bien que lla norme a changé et la situation est différente. Dwight Howard, Tracy McGrady, Kevin Garnett, Kobe Bryant ou son père, LeBron James, sont de grands noms qui ont sauté ce processus en raison de leur jeune talent.

Par conséquent, avec ce précédent et le fait d’avoir des joueurs qui ont pris leur retraite avec plus de 40 ans (Vince Carter), pour le moment, LeBron et Bronny jouer ensemble pourrait être une réalité.