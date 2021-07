Le rêve de Leo Messi se mesure au Brésil de Neymar

09/07/2021 à 19h10 CEST

« Il est temps de prendre un coup et ça pourrait être dans cette Copa América & rdquor ;. Un jour avant les débuts contre le Chili, Messi a surpris avec une phrase puissante qui exprimait ce que cela représentait pour lui, à 34 ans cette opportunité de gagner un titre avec votre équipe, peut-être le dernier.

Colonisée derrière lui et son grand rêve, l’équipe argentine a affronté le tournoi en se concentrant sur l’objectif que Diez doit encore atteindre, qui a trouvé dans le nouvel ensemble de coéquipiers les meilleurs interprètes pour leur jeu. L’œil était toujours rivé sur la finale.

Messi était le porte-drapeau de son équipe et le joueur le plus décisif de la Coupe. Son obsession de la gagner est évidente dans ses chiffres, il est le seul joueur de l’Albiceleste à avoir joué le plus de minutes. 540 en 6 matchs, et a participé à 80 pour cent des buts de son équipe dans le tournoi. Mais cela a aussi été possible grâce à la communion avec le groupe et avec le staff technique. Aujourd’hui, Messi s’amuse comme jamais auparavant dans l’Albiceleste.

Le rival était celui attendu, Le Brésil imbattable de Tite qui n’a plus perdu depuis la Coupe du monde 2018 en Russie, accumule 46 victoires et seulement 10 défaites. Canarinha n’a jamais perdu à domicile les cinq fois où ils ont organisé la Copa América. Et son football est soutenu par la magie de Neymar et de son nouveau partenaire Paquetá, mais aussi par la force de ses milieux de terrain expérimentés Casemiro et Fred. Et les mains d’Ederson sous les trois bâtons.

« Mon plus grand rêve est d’obtenir un diplôme. J’étais proche plusieurs fois mais cela ne s’est jamais produit. Je vais le chercher jusqu’à & rdquor ;. Sera sa cinquième finale avec l’équipe senior, depuis ce 0-3 contre le Brésil à Maracaibo en 2007. Et après de nombreuses nuits noires, Messi veut frapper.