le rêve de marcher à nouveau et la peur des nouvelles opérations

Le matin du 23 février 2021 n’était pas un autre matin pour Tiger Woods. Il a commencé sa journée comme les autres, mais seuls la chance et le destin l’ont empêchée d’être la fin de son chemin. Ce 23 février, considéré comme l’un des plus grands génies du golf de toute l’histoire, renaît après avoir survécu à un accident brutal dans la petite ville de Rancho Palos Verdes, près de Les anges.

Si Tiger avait eu l’occasion d’arrêter le temps au moment où il tournait la cloche avec son véhicule et qu’on lui avait donné le pouvoir de reculer, il aurait sûrement réduit la vitesse à laquelle il conduisait, bien plus élevée que celle autorisée dans cette section. . Aujourd’hui, plus de trois mois plus tard, les énormes séquelles de ce terrible accident sont encore très visibles et rendent presque impossible toute réflexion sur le retour du grand Tigre dans les champs.

Il porte toujours la fameuse botte avec laquelle il s’est soutenu après des semaines à l’hôpital, mais il ne sait toujours pas ce que c’est que de marcher sans difficulté. Ses jambes battues, en particulier sa droite, continuent de le harceler et lui rappellent à chaque seconde qu’à ce moment-là, il aurait pu perdre la vie, bien qu’à la fin, il soit sur le point de perdre le reste de sa carrière sportive, une carrière qui sur par contre il avait déjà connu ses meilleurs coups.

Les premières apparitions de Tiger ont été très difficiles. Avec des jambes qui lui répondent à peine, appuyées sur ses béquilles et avec un découragement cloué au fond de ses yeux, mais avec le soulagement d’être en vie. Il ne veut ni ne peut entendre à nouveau jouer au golf car maintenant son seul et plus grand défi est de marcher un jour avec une certaine normalité. Ils concentrent tous leurs efforts là-dessus et pour cela, il a passé des semaines et des mois à travailler sur ce qui est déjà devenu le match le plus important et le plus long de sa vie. C’est triste, mais c’est la dure réalité qu’il doit vivre après être rené parmi le fouillis de fer dans lequel son Genesis GV80.

Un tigre surpassé

Avant d’avoir 20 ans, un Tiger Woods qui ne se considérait toujours pas comme un professionnel avait déjà remporté trois US Open prouver qu’un génie du golf est né. Ce n’est qu’en 1996 qu’il a franchi le pas de devenir officiellement joueur professionnel et seulement trois mois plus tard, il avait déjà deux trophées de haut niveau dans ses vitrines. Ce fut sa carrière de ses débuts à son apogée, une ascension fulgurante.

Depuis, Tiger a connu de nombreuses joies et de grandes victoires, mais aussi des défaites très douloureuses et, surtout, de nombreuses blessures. La demande de golf a été présente sur son corps à de nombreuses reprises avec diverses opérations sur le dos et le genou qui l’ont obligé à sortir pendant de nombreux mois. Pourtant, lors de cette première apparition majeure depuis son accident, Woods a reconnu que cette fois-ci, le processus de réadaptation et de récupération est infiniment plus difficile qu’il ne l’a jamais connu.

Ce n’est pas exagéré et loin d’affirmer que Tiger a été détruit, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Dès lors, tous les experts s’accordent à dire que son retour est presque une chimère, une odyssée inimaginable. Lui, pour le moment, se concentre sur la marche avec facilité encore et plus tard, quand cela viendra, tout sera vu.

Tiger Woods célèbre une nouvelle victoire

Tiger fait maintenant beaucoup de travail de récupération, de rééducation et de physiothérapie tous les jours pendant de nombreuses heures, ce qui a entraîné une grande usure pour lui. Habitué à faire face aux blessures, après l’accident, il est abattu car il sait mieux que quiconque que c’est si différent que le retour est presque irréel.

Un autre pas sous le couteau

Pour ne rien arranger, cette reprise pourrait être un problème cyclique, qui boucle, s’il faut enfin passer à nouveau sous le bistouri, une possibilité qui n’est nullement exclue. Tous les travaux que Tiger effectue depuis des semaines et des mois pourraient à nouveau se terminer par une table d’opération pour retoucher ses jambes. Et recommencer.

Presque tous ses efforts sont désormais concentrés sur la récupération de sa jambe droite meurtrie, celle qui a le plus souffert dans l’accident avec plusieurs fractures ouvertes du tibia et du péroné et celle qui l’a eu pendant près d’un mois sans pouvoir quitter l’hôpital jusqu’à il réussit à regagner sa résidence à Los Angeles. L’épreuve est énorme et recommencer plus d’opérations pourrait allonger l’ensemble du processus et devenir une bataille mentale que vous ne pouvez pas gagner.

Tiger Woods, suite aux derniers points de la Ryder Cup .

De plus, malgré tous les efforts, l’inactivité sportive et les journées au lit ont fait que, en plus des multiples blessures, Tiger a perdu une grande masse musculaire, de la force dans ses jambes et même une grande partie de sa mobilité. Toutes pierres en chemin qui éloignent un retour qui serait historique, digne d’un film de Hollywood.

Lorsque Tiger saura enfin s’il doit se faire opérer à nouveau et si l’état de ses jambes, notamment à droite, peut redevenir plus ou moins comme avant l’accident, il pourra commencer à évaluer si un retour au professionnalisme du golf est vraiment possible. , ou si juste prendre quelques trous pour s’amuser est une option.

L’exemple de Mickelson

Depuis le moment de son accident, le golf et le monde du sport ont été complètement jetés dans Tiger, espérant que l’un des plus grands de tous les temps pourra revenir, au moins pour avoir l’adieu qu’il mérite, en compétition. Tous les experts qui ont évalué son état, la gravité des blessures, et surtout son image actuelle, s’accordent à dire que ce soutien reçu, se sentir soutenu et aimé et avoir le compte en suspens de pouvoir repartir en paix peut être la meilleure motivation pour lui. à Woods a combattu l’impossible pour revenir.

À présent, Eldrick Tont, c’est ce que l’on appelle vraiment Woods, a 45 ans, un âge avancé pour le sport, pas tellement pour le golf. Ce sont des années qui expliquent sa grandeur et son impressionnante carrière et qui lui ont permis de devenir l’un des grands avec Jack Nicklaus Oui Arnold Palmer.

Tiger Woods pose avec le trophée Augusta Masters

Cependant, ils sont peu nombreux par rapport à ceux du protagoniste du dernier exploit qu’a connu son sport, un exploit qu’il pourrait prendre en exemple et qui pourrait l’aider à réaliser le rêve impossible de revenir. L’un de ses grands rivaux, Phil Mickelson, qui a fait ses débuts professionnels quatre ans avant Tiger, est récemment devenu un champion du PGA.

Il l’a atteint à 50 ans, ce qui fait de lui le plus vieux joueur de l’histoire à s’inscrire dans un majeur, et il l’a également atteint huit ans après la dernière grande victoire sur le circuit. Ce triomphe peut aider Tiger à se rendre compte qu’il lui reste encore quelques années pour atteindre les 50 ans, assez de temps pour récupérer et, même s’il ne gagne pas, au moins pour ressentir à nouveau la grandeur de parcourir les terrains de golf les plus importants du monde.

