Le rêve de Paratici devient réalité, alors que Tottenham et la cible d’Arsenal se réchauffent pour passer

Fabio Paratici est le » fan numéro un » d’un attaquant de la Juventus et d’un objectif d’Arsenal dont le prix a été réaffirmé, et le joueur » ne serait pas opposé » à une décision, selon un rapport.

Voir Tottenham lié aux raids de la Juventus ne devrait pas être une surprise. En effet, Antonio Conte et le directeur sportif Fabio Paratici ont passé des périodes importantes de leur carrière au club.

En tant que tel, peu de gens auront été surpris de voir les Spurs présentés comme un point d’atterrissage pour la Juventus et l’ailier suédois, Dejan Kulusevski.

Le joueur de 21 ans est tombé en disgrâce sous Max Allegri ce trimestre. Cependant, selon Sport Witness (citant le Corriere Torino), cela ne l’a pas diminué aux yeux de Paratici.

Paratici a tiré les ficelles pour amener Kulusevski à Turin en 2020. À l’heure actuelle, l’article indique qu’il reste le « fan numéro un » de l’ailier animé.

Calciomercato a récemment rapporté que Les éclaireurs de Tottenham étaient présents pour voir Kulusevski en action contre Gênes le 5 décembre.

L’affirmation que les Spurs – ainsi qu’Arsenal – ont ajouté de l’huile sur le feu en contact avec l’agent du joueur, Alessandro Lucci. Les Gunners sont également des admirateurs connus du Suédois, et on pense qu’ils ont ont formulé leurs propres plans de janvier.

Réchauffement Kulusevski pour passer; Arsenal, cercle de Tottenham

Le rapport le plus récent de Sport Witness confirme de nombreux détails antérieurs concernant un accord avec Kulusevski.

Ils réaffirment que la Juventus est ouverte à sa vente et recherchent environ 35 millions d’euros pour sa signature. Des rapports antérieurs suggéraient que les clubs du nord de Londres poursuivaient des accords de prêt avec une option d’achat.

L’Angleterre est décrite comme sa « prochaine destination », avec Arsenal et les Spurs prêts à « passer le coup en janvier ».

Du côté du joueur, Kulusevski serait ouvert à un changement de décor et « ne s’opposerait pas » à un changement.

Et avec Paratici entretenant de bonnes relations avec la Juventus et ayant signé le joueur une fois auparavant, il semblerait que les Spurs soient les mieux placés pour accrocher le joueur dont il reste un grand admirateur.

Tottenham savourant un test sévère à Liverpool – Conte

Pendant ce temps, Antonio Conte insiste sur le fait que son équipe de Tottenham est prête à affronter Liverpool en forme dimanche, malgré l’annulation de ses trois derniers matchs de Premier League en raison de Covid.

Il a déclaré: «Le moral était très, très bas, aussi parce que nous nous préparions et avions des séances d’entraînement pour jouer. Nous nous sommes préparés pour tous ces matchs et en deux semaines, trois fois nous n’avons pas joué.

« C’est sûr, le moral est au plus bas quand ce genre de situation se produit. Par exemple hier, nous étions prêts à jouer contre Leicester.

«Nous étions là-bas et avant le déjeuner, ils nous ont dit que le match était reporté. Puis déjeuner, un autre voyage, quand nous sommes arrivés [back at Hotspur Way] une autre session de formation. Ce n’est pas facile.

«Ce n’est pas non plus facile à expliquer aux joueurs et à trouver la bonne énergie quand on est prêt à jouer et que le match est reporté. Pour revenir, avoir une autre séance d’entraînement et aujourd’hui pour préparer un autre match contre Liverpool et vous ne savez pas si vous êtes capable de jouer.

« Ce n’est pas simple, sûrement. Si le moral est en baisse, je pense que je peux justifier [that in] mes joueurs et tout l’environnement. Mais en même temps, nous sommes prêts à jouer dimanche un match important contre une très bonne et incroyable équipe. Avec la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes prêts à jouer ce match.

