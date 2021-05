Le rêve des industries est mort à cinq minutes de la fin

15/05/2021 à 23:57 CEST

Movistar Inter a battu l’hôte Industrias Santa Coloma (2-1) et au public intense du Pavelló Nou pour certifier leur présence en finale du futsal de la Copa del Rey après un match serré. Les tribunes enveloppaient leurs joueurs avant le coup de sifflet d’ouverture, mais l’Inter est sorti avec courage pour tenter de neutraliser la force de Santa Coloma et son drapeau.

INT

INDIANA

MOVISTAR INTER, 2

(1 + 1): Jesús Herrero (p.), Raya, Borja, Fer Drasler, Pito -starting five-, Dani Saldise, Èric Martel (1), Boyis, Cecilio, Pola et Tripodi (1).

INDUSTRIAS SANTA COLOMA, 1

(1 + 0): Borja Puerta (p.), Sepe, Corso, Drahovski, Bermusell -five partant-, Uri Santos, Álex Verdejo, David Álvarez, Khalid, Albert Cardona (1) et Bruno Petry.

ARBITRES

Antonio Pablo Navarro (Castille et León) et Alberto Sarabia (La Rioja). Ils ont montré un carton jaune à Fer Drasler (12 ‘) et Pito (30’), de Movistar Inter; et à Bruno Petry (13 ‘), Drahovsky (16’) et Albert Cardona (23 ‘), de Industrias Santa Coloma.

BUTS

0-1, Albert Cardona (6 ‘); 1-1, Éric Martel (19 ‘); 2-1, trépieds (35 ‘).

INCIDENTS

La deuxième demi-finale du futsal masculin Copa del Rey a joué devant 200 spectateurs au Pavelló Nou (Santa Coloma de Gramenet).

Les Madrilènes, sans faire de grandes choses, ont trouvé une occasion qui a forcé Borja à se montrer, mais l’équipe catalane a frappé en premier grâce à un but de Cardona à la 6e minute. L’aile intense de Santa Coloma a ouvert le score après avoir accompagné un coup de pied direct du gardien de but à David Álvarez et attrapé le rebond dans une manœuvre rusée et tenace qui a remporté le prix du but.

La cible a donné des ailes à l’hôte de cette phase finale de la Copa del Rey, encouragé par le tableau de bord et par l’esprit de son peuple, tandis que l’Inter, actuel champion de la Ligue, de la Coupe d’Espagne et de la Super Coupe, a tenté de ne pas s’effondrer ou perdre n’importe quelle balle qui signifierait un autre but contre lui. Trois minutes après le premier but, à la 9e minute, Cardona était sur le point de signer son doublé, mais Raya a sorti sous les bâtons avec la tête ce qui aurait été le 0-2.

La mi-temps de la première mi-temps est venue à plusieurs reprises de la distribution madrilène, qui a su apaiser l’élan de Santa Coloma mais sans dominer le match avec leur match. Un temps mort à la 15e minute a permis à l’Inter de dissiper certains doutes, dont l’entraîneur des Catalans, Javi Rodriguez, il voulait contrer avec un autre arrêt d’une minute presque suivi.

Le plan de Rodríguez n’a pas fonctionné et, après quelques jeux à la porte, le téléphone a égalisé le score une minute après la mi-temps grâce au fait que Èric Martel a su aboutir à un contre commandé par Saldise. Les ex de Xota se comprennent à merveille.

L’Inter a commencé la seconde mi-temps beaucoup plus solide sur le sol que son rival, forçant Borja à briller deux fois de suite avec des tirs de Pito, d’abord dans un heads-up, puis en prenant un tir éloigné de l’équipe.

Èric Martel … impardonnable qu’il ne joue pas pour le Barça

| .

L’intensité a renvoyé Industrias Santa Coloma au jeu et Drahovsky était sur le point de, “Pichichi de la Liga, pour mettre son équipe en tête à la 25e minute. Herrero l’a évité en réduisant l’espace.” La rencontre s’est poursuivie à travers les canaux de mêlée continue, avec un ticket pour la finale à chaque duel, un domaine dans lequel l’équipe catalane a su mieux se développer.

Cependant, l’Inter est revenu au manche du match dans la dernière ligne droite et a matérialisé sa domination à la 35e minute, lorsque l’Argentin Tripodi a envoyé le ballon dans le filet de volée à la sortie d’un corner pour le porter 2-1. Malgré l’attaque du gardien de Santa Coloma, qui a remporté de bonnes chances pour les hôtes, le tableau d’affichage n’a plus bougé et Movistar Inter a scellé son billet pour la finale de dimanche contre ElPozo Murcia.