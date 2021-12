Le rêve des modestes et la méfiance des puissants

14/12/2021 à 19h00 CET

le Municipalité de Sa Plana, de gazon synthétique, accueille ce mercredi un duel historique pour les modestes Andratx, de la deuxième RFEF, et pour son rêve d’éliminer au deuxième tour de la Coupe Séville, l’un des puissants du football espagnol et qui arrive à Majorque sans confiance et prévient qu’il devra se battre pour éviter ce qui serait une catastrophe.

Dans le match de sa vie, le plus important de l’histoire du club de cette ville majorquine d’environ 10 000 habitants, la Andratx veut rendre les choses difficiles pour le tout-puissant Séville à une date à laquelle ceux de Jules Lopetegui il fait face au déficit des nombreuses victimes qui l’ont diminué ces dernières semaines, jusqu’à sept dans ce cas et tous de joueurs décisifs.

L’équipe des Baléares joue sur le terrain en gazon synthétique de Sa Plana, situé à la partie la plus occidentale de la Serra de Tramuntana, déclarée site du patrimoine mondial par l’UNESCO, une circonstance, celle du gazon artificiel, à laquelle les supporters de Séville tenteront de s’adapter au mieux et pour cela ils se sont entraînés ce mardi dans l’un du même matériel de leur ville sportive.

Avec respect pour le rival devant, un classique dans Lopetegui, et la difficulté de ce format coupe-coupe en un match, la différence de niveau est notoire. le Séville est deuxième La Ligue et, en plus, il a repris ses esprits à Bilbao (0-1) après le coup de son élimination de la ‘Champions‘-la Ligue Europa jouera contre le Dinamo Zagreb-.

Malgré cela, le Gipuzkoan a clairement indiqué qu’il devra bien rivaliser avec un bon adversaire et avec ce problème supplémentaire de gazon synthétique, qu’il a minimisé, en plus du fait que lui et son équipe sont avertis, car ils déjà eu à souffrir au premier tour de la Copa del Rey en ne dépassant pas Cordoue, également à partir de la deuxième RFEF, jusqu’à la prolongation (0-1).

Un autre avertissement qu’ils ne perdent pas de vue est que l’équipe « andritxol », septième du groupe 3 de cette quatrième catégorie du football espagnol, a été la seule à avoir éliminé une catégorie supérieure, la Le vrai Oviede (2-1), au tour précédent, avec lequel Lopetegui devrait aligner son onze meilleur possible compte tenu des blessures.

En plus de la longue durée Jésus Navas, Suso, le marocain Youssef En-Nesyri et l’argentine Erik Lamela, les argentins sont toujours désabonnés Marcos Acuña, blessé il y a deux jours, et Lucas Ocampos, qui n’était pas dans Saint Mamés, et le Brésilien les a rejoints Ferdinand Reges, avec inconfort.

La partie suédoise Louis Augustinsson et le centre brésilien Diego Charles Saints Ils sont « touchés », mais ils sont passés à l’appel avec sept joueurs de la filiale : le but Alberto fleurs, le côté Juan Marie, milieux de terrain Juanlu, Nacho quintana, Luismi Croix Oui Roncier, et le conseil Iván Romero, qui pourrait être le starter accompagnant Munir le Haddadi ou aussi marocain Oussama Idrissi.

Le jeu de leur vie

Face aux blessures et aux doutes à Séville, la ville d’Andratx a jeté la maison par la fenêtre pour être à la hauteur de son tout-puissant échanson rival et continuer à rêver après avoir éliminé le Oviede. Il a renversé avec l’événement et pas une seule des 2 000 places proposées à la vente n’est disponible.

Le club, fondé en 1957, la capacité de Sa Plana avec des stands supplémentaires est passée à 2 000 -800 de plus que lors de l’affrontement avec Oviedo- et il a satisfait à toutes les exigences imposées par la Fédération espagnole de football pour accueillir l’un des duels les plus attrayants du deuxième tour de la Coupe.

L’équipe des Baléares veut « rivaliser et s’amuser », comme convenu par son président, Rafael Ribot, et son entraîneur, José Contreras. Son effectif est composé de joueurs qui doivent s’entraîner l’après-midi car la grande majorité combine le football avec d’autres activités. Beaucoup d’entre eux gagnent leur vie comme policiers, électriciens, transporteurs ; il y a aussi des étudiants de l’INEF, des ingénieurs et des étudiants en droit.

Le club a des ressources limitées, il ne peut pas payer des chiffres élevés et, en fait, son président a admis à Efe que les revenus du match contre Séville ils ont « économisé le budget de toute la saison ».

Les rudes exigences des compétitions de la deuxième RFEF et de la Copa del Rey ont également fait des ravages sur le onze de Contreras, qui ne pourra pas compter sur cinq de ses joueurs les plus décisifs, dont Marcos Jiménez Oui Jaime Calonge, ce dernier blessé lors du dernier match de championnat.

Les files d’attente probables

Andratx: Mingo ou Vicens; Pep Vidal, Damiá Ramos, Guillem Palmer, Gerardo Bonet, Llabrés, Vinicius, Álvaro de Dios, Pau Pomar, Markus et Carlos Lorente.

Séville: Dmitrovic ; Montiel, Koundé, Rekik, Augustinsson ; Gudelj, Óliver Torres; Óscar Rodríguez, Rakitic, Idrissi ou Munir ; et Ivan Romero.