Le rêve des neuf équipes de jeunes de la filiale Espanyol

01.08.2021 à 22:35 CEST

Roger Payro

Au cours d’un week-end de repos dans l’équipe première, l’Espanyol a voulu apporter aux fans les sentiments des neuf membres de l’équipe de jeunes de la filiale qui ont participé à la « étape » à Marbella les deux dernières semaines. Dans une vidéo diffusée sur leurs réseaux sociaux, le club a montré le côté le plus personnel de l’expérience qu’ils ont vécue. Omar El Hilali, Nabil Touaizi, Aleix Gorjón, Joan García, Jofre Carreras, Gori, Ángel Fortuño, Alejandro Pérez et Antoniu Roca.

Omar et Jofre sont les seuls à savoir déjà ce que signifie faire leurs débuts officiels avec l’équipe première. Ils rêvent de rejoindre l’équipe première comme le reste de leurs sept coéquipiers. Tous ne sont pas de la même génération mais la moyenne d’âge n’atteint pas 20 ans. “Quand vous arrivez ici, c’est un rêve & rdquor; Omar raconte. « Un honneur et une joie & rdquor; dit Nabil, tout aussi excité que Gorjón : « Une fois que vous avancez et que vous sentez que vous pouvez être un peu plus proche & mldr; au final, l’obtenir est très spécial et très gratifiant & rdquor ;.

« S’il est bon de monter en séance d’entraînement, imaginez-vous en pré-saison & rdquor; ajoute Joan Garcia, tandis que Gori le définit comme “incroyable & rdquor; et que « vous apprenez des meilleurs & rdquor ;. Jofre Carreras et Fortuño influencent l’idée d’Omar du «rêve & rdquor; cela représente être ici alors qu’Alejandro Pérez et Antoniu le considèrent avant tout « une opportunité & rdquor ;.

Tous expliquent les grandes différences entre B et la première équipe. « Rythme, intensité, demande, achèvement & rdquor ;, en sont plusieurs. Alejandro, le plus clair : « Tu dois faire un pas en avant sinon ils te mangeront & rdquor;. Celui qui a failli manger du Gori était Cabrera. « Un jour à l’entraînement, j’ai raté une passe et Cabrera a attiré mon attention de manière agressive mais constructive. Ça m’a beaucoup poussé & rdquor;, souvenez-vous.

En bons membres de la Génération Z, ses objets essentiels ne pouvaient être autres que « la PlayStation, le chargeur mobile, des écouteurs, un ordinateur portable, la Nintendo Switch ou une enceinte & rdquor ;. Ils sont également à jour avec la série. « Lupin, The Good Doctor, The 100, The One that Comes, Elite ou encore Peaky Blinders occupent une partie de son temps libre.

Le bizutage, le grand défi qu’ils ont eu ou qu’ils auront à relever. “Je ne vais pas l’oublier. Lele (Cabrera) m’a dit de danser. Je pensais que c’était ça et c’était ça, mais ceux qui ont perdu la danse ont eu la tête rasée. Et moi, non pas pour avoir mal fait mais pour être le plus petit de l’équipe, j’ai dû payer & rdquor;, confie Omar. Gori ‘pringó’ l’année dernière: «Après avoir dansé, ils m’ont coupé les cheveux & rdquor; Expliquer. Plus de chance a couru Joan García, qui a rencontré Nico Melamed en 2020 : « Nous avons très bien fait et nous n’avons eu aucune punition & rdquor ;.