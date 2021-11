Le rêve d’indépendance de Sturgeon écrasé – le dernier sondage montre que l’Écosse ignore ses appels | Royaume-Uni | Nouvelles

Le sondage montre que 50 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voteraient contre l’Écosse en faisant cavalier seul, contre 44 pour cent pour et 6 pour cent indécis. Si l’on exclut ceux dont la décision n’est pas prise, le pourcentage d’intentions de voter « Non » s’élève à 53 % tandis que ceux pour l’indépendance sont de 47 %.

Le sondage PanelbaseMD représente un autre coup porté aux espoirs de Mme Sturgeon d’obtenir un deuxième référendum sur la sortie de l’Union – connu sous le nom d’Indyref2 – d’ici la fin de 2023.

Le MSP conservateur écossais Murdo Fraser a déclaré à Express.co.uk: « Cela confirme une tendance que nous avons observée tout au long de l’année écoulée en faveur du maintien au Royaume-Uni en augmentation en Écosse et maintenant assez clairement en avance sur le soutien au départ.

« C’est tout à fait un changement par rapport à la position pendant une grande partie de 2020 lorsque les sondages semblaient suggérer qu’il y avait une petite majorité en faveur de la séparation du Royaume-Uni.

« En tant que personne qui soutient la place de l’Écosse dans l’Union, il s’agit d’une tendance très encourageante et montre que de plus en plus de personnes en Écosse profitent de notre maintien au Royaume-Uni. »

Le sondage a conduit l’utilisateur de Twitter @MilesSpringer à noter: « En tant que membre de @theSNP, je pense » s ***! » Nous avons besoin d’un nouveau leader. Démissionnez @NicolaSturgeon, donnez une chance au sang neuf. Votre journée est passée « .

Ce à quoi @UK_georgina a répondu : « Indy n’a plus d’amour. Vous l’avez tous été bel et bien. Rassemblons l’Écosse et faisons-en un véritable succès au sein du Royaume-Uni ».

@kevmc2016 a déclaré: « Vous n’avez pas besoin d’un nouveau leader. Vous avez besoin d’un plan économique viable qui n’entraînera pas d’augmentation massive des impôts ou d’austérité max, et ce plan n’existe pas.

« Plus le @theSNP restera au pouvoir en Écosse, plus l’indépendance deviendra improbable ».

NE MANQUEZ PLUS LA SEMAINE MAKE OR BREAK DE BORIS

M. Fraser, qui représente Mid Scotland et Fife au Parlement écossais, a déclaré que les Écossais souhaitent que le gouvernement écossais se concentre sur la reconstruction du pays après COVID, ajoutant qu’il y a une inquiétude croissante concernant le NHS, les normes dans les écoles et l’avenir de l’économie .

Il a déclaré: « Il est clair que les Écossais pensent que c’est là que le gouvernement écossais devrait se concentrer, et non sur la promotion d’un autre référendum. »

Le sondage fait suite à la décision du leader travailliste écossais Anas Sarwar d’abattre l’ambition du Premier ministre de se séparer. Il l’a accusée d’avoir enfermé le pays dans une bataille constitutionnelle sur « la pause et la répétition ».

M. Sarwar, s’exprimant sur le podcast du parti politique de Matt Forde, a déclaré: « Je pense honnêtement que s’il y avait un référendum demain, ils perdraient. Et je pense qu’ils le savent.

A NE PAS MANQUER :

Les cas de Covid en hausse MAPPED: 18 hotspots au Royaume-Uni [REVEALED]

Vladimir Poutine vise quatre pays pour l’invasion de la Russie [LATEST]

L’UE « incroyablement inquiète » a mis en garde contre le « mauvais traitement » des États membres [REPORT]

« Et donc tout ce que nous faisons ici, c’est de maintenir l’Écosse en pause et en répétition, en pause et en répétition pour maintenir un certain pourcentage de la population ensemble, donc [the SNP] restent au pouvoir et ils gardent les leviers du pouvoir et restent au gouvernement. »

Il a ajouté que le SNP avait fait preuve d’une certaine habileté à maintenir une grande partie de la population écossaise dans un « précipice » en leur faisant croire pendant sept ans qu’un référendum était imminent.

M. Fraser a convenu que la seule façon pour le gouvernement dirigé par le SNP de garder les gens à bord est de continuer à brandir la carotte de l’indépendance devant eux, mais ce n’était que dans l’intérêt étroit du SNP et non dans celui de la majorité des Écossais. voulait.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déjà clairement indiqué à M. Johnson qu’il était « opposé » à un deuxième référendum.

Un porte-parole du SNP a déclaré: « Lors des élections de mai, le peuple écossais a rendu le SNP au gouvernement avec un nombre record de voix, un nombre record de députés de circonscription et un mandat de fer pour organiser un référendum sur l’indépendance au cours de cette législature. »