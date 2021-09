Le rêve d’indépendance de Sturgeon s’effondre alors que le SNP “déjà enfermé dans une dispute” avec les Verts | Sciences | Nouvelles

La chef du Parti national écossais (SNP) a qualifié l’accord de partage du pouvoir de son parti avec les Verts écossais de « révolutionnaire ». Mme Sturgeon a déclaré qu’elle plaidait en faveur d’un deuxième référendum sur l’indépendance “indéniable” lors d’une déclaration à Holyrood. Elle a ajouté que le mandat pour un autre vote dans les prochaines années est désormais assuré puisque le SNP et les Verts détiennent 72 des 129 sièges du Parlement écossais.

Mais Chris Deerin, directeur du groupe de réflexion indépendant Reform Scotland basé à Édimbourg, a déclaré que la coalition ne faisait “rien” pour faire avancer l’affaire.

Écrivant pour la nouvelle déclaration, il a déclaré : « La confiance avec laquelle le premier ministre et son administration parlent de la tenue d’un deuxième référendum sur l’indépendance dans les prochaines années est confondue par l’absence de toute voie évidente et par un gouvernement de Westminster qui ne montre aucune indication qu’il en accordera un.

“Je ne sais tout simplement pas comment cela va se dérouler – et vous non plus. Nicola Sturgeon non plus.

“La formation de l’alliance Nat-Green ne fait rien pour faire avancer la cause de l’indépendance, malgré l’argument égoïste du contraire de Sturgeon.

“Les Verts sont aussi haletants pour l’indépendance que le plus fervent ministre du SNP, et auraient de toute façon voté pour un référendum depuis l’arrière-ban.”

Mme Sturgeon a présenté hier des plans pour les passeports vaccinaux pour l’entrée dans les boîtes de nuit et les événements intérieurs et extérieurs à grande échelle dans le but de freiner l’augmentation des infections à Covid avant l’automne.

Mais elle a été accueillie avec fureur et indignation par les partis d’opposition, notamment les Verts.

M. Deerin a ajouté: “Ce n’est même pas une véritable coalition, les co-dirigeants des Verts se voyant confier des emplois non ministériels divertissants – Patrick Harvie est ministre des bâtiments zéro carbone, des voyages actifs et des droits des locataires, tandis que Lorna Slater est ministre pour les compétences vertes, l’économie circulaire et la biodiversité.

« Le parti junior est toujours autorisé à voter contre le gouvernement sur toute une série de questions importantes – ils sont déjà bloqués dans une dispute avec Sturgeon au sujet des passeports vaccinaux.

Il craint que le SNP ne donne à tout prix la priorité à sa campagne pour l’indépendance de l’Écosse.

S’adressant au Daily Record à propos de l’accord, M. Harper a déclaré: “Tout le reste est subordonné à cela.”

Un principe clé des Verts écossais est de protéger l’environnement et de s’attaquer de front à la crise climatique.

Il a déjà vu Mme Sturgeon changer d’avis sur les plans du champ pétrolier de Cambo.

Shell, ainsi que Siccar Point Energy, une société de capitaux privés, devraient recevoir l’approbation finale pour entrer en production sur le champ de Cambo peu avant la COP26.

Les militants affirment que, si le feu vert était donné, le site de Cambo pourrait produire jusqu’à 255 millions de barils de pétrole au cours de sa durée de vie.

Auparavant, Mme Sturgeon n’avait pas condamné sans équivoque le développement proposé, bien qu’elle ait été confrontée à des manifestants lors d’une visite au carnaval de Govanhill dans sa circonscription de Glasgow Southside.

Mais maintenant, depuis qu’elle a écrit au Premier ministre Boris Johnson pour dire que le gouvernement de Westminster devrait revoir les licences pétrolières et gazières déjà délivrées mais où le développement du champ n’a pas encore commencé.

Résumant ses réflexions sur le sujet, M. Deerin a déclaré: “Il ne fait aucun doute que le partenariat vert est autre chose qu’une tentative de faire avancer la cause de l’indépendance, et il est donc difficile d’éviter le cynisme face à ce qui est une utilisation assez minable de l’argent public et le pouvoir de l’État.

« Pourtant, même selon ses propres termes, il ne répond pas à la question « et maintenant ? »

“Malgré la pression des membres les plus excités du mouvement Yes, Sturgeon a exclu à plusieurs reprises la possibilité de tout type de référendum” sauvage ” – c’est-à-dire un référendum organisé en dehors des légalités britanniques convenues.

“Et elle a raison de le faire. Une telle mesure trahirait des décennies de stratégie nationaliste, qui, à l’honneur du parti, a impliqué un travail pacifique et démocratique vers l’autodétermination.

“De plus, tout vote de ce genre serait boycotté par les partis unionistes et nombre de leurs électeurs.

“Le résultat serait invalide et ferait plus de mal que de bien à la cause de l’indépendance.”