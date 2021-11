Le rêve d’indépendance de Sturgeon s’est brisé alors que la révolte éclate après la COP : « Ce n’est qu’un mirage ! | Sciences | Nouvelles

Alors que Mme Sturgeon a déclaré qu’une extraction illimitée de pétrole et de gaz serait « fondamentalement erronée », le secrétaire écossais à zéro net, Michael Matheson, a admis que le pays continuerait à « besoin d’avoir accès » au pétrole et au gaz s’il devenait indépendant. Maintenant, il semble y avoir des failles au cœur même du gouvernement écossais.

Les Verts écossais ont dénoncé les commentaires de M. Matheson, affirmant que continuer à forer de nouveaux gisements de pétrole et de gaz dans la mer du Nord si l’Écosse devenait indépendante ne «fait pas écho» à la rhétorique actuelle de Mme Sturgeon.

Le Premier ministre a également déclaré que le défi pour des pays comme l’Écosse, qui possède de grandes industries pétrolières et gazières, est leur aspect «le plus difficile» dans la lutte contre la crise climatique.

Cela survient après que le SNP a conclu un accord de partage du pouvoir avec les Verts.

Il comprend un engagement à organiser un référendum sur l’indépendance de l’Écosse dans les cinq prochaines années, et de préférence d’ici la fin de 2023.

Pamela Nash, directrice générale du groupe de campagne pro-syndical Scotland in Union, a qualifié la rhétorique climatique de Mme Sturgeon d’être un « mirage ».

Elle a déclaré: «Alors que Nicola Sturgeon essaie de se montrer sur la scène mondiale à la COP26, ses ministres admettent qu’une Écosse distincte continuerait d’explorer et de forer pour le pétrole et le gaz.

« Cela montre que les références vertes du SNP ne sont qu’un mirage et, comme toujours, les nationalistes sont plus intéressés par la division constitutionnelle que de travailler ensemble pour lutter contre l’urgence climatique. »

Mme Nash a également martelé la défense par M. Matheson du Livre blanc publié avant le premier référendum sur l’indépendance, qui était en faveur d’un nouveau boom pétrolier et gazier.

Elle a déclaré: « Le Livre blanc de 2014, avec sa dépendance à l’égard d’un boom pétrolier, a été complètement discrédité – et le SNP devrait abandonner tout projet de réécriture et se concentrer sur ce qui compte vraiment pour les gens. »

Cela survient alors que les militants écologistes exhortent le Premier ministre à rejeter le nouveau champ pétrolier de Cambo.

Stop Climate Chaos Scotland, une alliance d’organisations environnementales, de groupes du tiers secteur et de syndicats, a averti que l’approbation de Cambo « ternirait gravement les références climatiques de l’Écosse ».

La lettre indiquait également que le gouvernement britannique commettrait une « grave atteinte à la confiance mondiale » s’il n’intervenait pas.

L’Oil and Gas Authority envisage actuellement d’accorder une approbation pour l’extraction de pétrole du champ pétrolifère juste au large de la côte ouest des Shetland.

Le Premier ministre a précédemment exhorté le Premier ministre à revoir toutes les licences pétrolières et gazières existantes où le développement n’a pas eu lieu pour s’assurer que les plans sont conformes aux ambitions climatiques.

La lettre au FM dit : « L’ouverture de nouveaux gisements de pétrole, contre les recommandations de l’Agence internationale de l’énergie, risque de retarder les mesures nécessaires à la construction d’une économie renouvelable et augmente la probabilité d’une transition désordonnée à plus long terme. »

Il a poursuivi: «Nous vous exhortons à appeler rapidement, clairement et publiquement au rejet de Cambo et de tous les nouveaux projets pétroliers et gaziers et à soutenir une élimination progressive de la mer du Nord conformément au maintien de la température mondiale à 1,5 ° C, tout en augmentant renouvelables et assurer une transition juste pour les travailleurs et les communautés concernés.

« Prendre position maintenant démontrerait le véritable leadership et l’engagement de l’Écosse en faveur de la justice climatique avant la COP26. »