Le rêve du circuit senior de Jeev Milkha Singh et son amour sans fin pour le golf | ENTRETIEN

Le golfeur imparable

Avec six titres asiatiques, quatre européens et quatre au Japon, Jeev Milkha Singh est le golfeur le plus décoré de l’Inde. Dans une conversation franche, Singh, qui fête ses 50 ans cette année, parle de ses projets pour 2022, de son regard sur le circuit senior et des raisons pour lesquelles il veut continuer à jouer au jeu.

L’année dernière, de nombreux golfeurs indiens avaient hâte de réaliser leur rêve de jouer à l’US Open, l’un des tournois les plus prestigieux au monde et le tournoi majeur le plus difficile à gagner. Mais son annulation au lendemain de la pandémie a laissé de nombreuses personnes déçues. Pour Jeev Milkha Singh, qui a joué cinq fois à l’US Open, le major occupe également une place spéciale.

Sur les six Indiens qui ont figuré à l’US Open (tous ayant passé les qualifications au moins une fois), Singh avait des exemptions directes en 2007 et 2009 (alors qu’il se classait dans le top 50 à la fin des années précédentes, respectivement). ). Il a disputé son premier US Open en 2002 après avoir participé aux qualifications de renommée mondiale, participant à nouveau en 2006, 2007, 2009 et 2016. «Pour moi, le majeur le plus difficile est l’US Open, bien que le Masters ait toujours été un rêve comme il l’est. pour tout golfeur (il a participé au Masters en 2007). Les qualifications pour l’US Open sont plus difficiles que la plupart des événements. Cela vous enlève beaucoup. Je suis fier des trois fois où j’ai emprunté cette route et deux fois par dérogation », a déclaré le golfeur as lors d’un entretien téléphonique avec Financial Express dimanche.

Avec six titres du circuit asiatique, quatre titres du circuit européen et quatre titres du circuit japonais, Singh est le golfeur le plus décoré de l’Inde. Dans la perspective d’un début exaltant l’année prochaine, Singh espère que 2021 lui donnera le temps et l’occasion de poursuivre le match en 2022 lorsqu’il deviendra le premier Indien à participer aux grands championnats seniors, y compris les tournées seniors européennes et japonaises. et le Champions Tour aux États-Unis. «Cette année est cruciale pour ma santé et ma pratique puisque je me prépare à jouer dans les meilleurs événements mondiaux du circuit senior qui débutent en janvier 2022», déclare le golfeur vétéran.

Singh, qui aura 50 ans cette année en décembre, est éligible pour les seniors et, par conséquent, consacre des heures à sa pratique, son jeu et sa productivité. Extrêmement prudent par rapport à ses séries éliminatoires, il veut continuer à jouer au jeu dans les derniers jours de sa vie, qualifiant le golf de sport de toute une vie où les professionnels peuvent gagner longtemps. «Contrairement à d’autres sports, la meilleure chose à propos de ce jeu est la perspective d’avenir et les opportunités incroyables de gagner un prix décent même quand on est dans la cinquantaine. Je souhaite rester compétitif et jouer encore une dizaine d’années. Une fois que j’aurai 50 ans cette année, je deviens éligible pour concourir dans le circuit seniors et j’ai déjà commencé à m’y préparer. J’essaye de faire des entraînements de qualité aujourd’hui et de jouer au 18 trous. Si j’avais l’habitude de frapper 300-400 balles plus tôt, de nos jours je frappe 200-250 balles », explique le joueur basé à Chandigarh.

Parlant de l’effet du verrouillage induit par la pandémie sur son jeu, il dit que cela n’a pas découragé son programme de jeu implacable. Il a cependant passé beaucoup de temps avec sa famille. «C’était la première fois que je passais du temps à la maison, car j’étais tellement habitué à voyager et à jouer à des événements», déclare le pro le plus voyagé au monde depuis plus de 26 ans. «J’ai passé du temps avec ma famille et j’ai travaillé sur mon bien-être mental et physique, en particulier le fitness et le yoga», ajoute-t-il.

Singh trouve que le jeu est le sport le plus sûr au vu de la pandémie, car il existe une grande distance sociale dans un environnement naturel. «Deux facteurs – la verdure et un environnement sain – font que le golf est en demande même pendant la pandémie. En fait, aucun autre sport ne peut maintenir une distanciation sociale comme le golf. De plus, il permet de marcher et de faire de l’exercice en compagnie de bons amis. Les heures passées sur un terrain de golf définissent la qualité de vie. Nous recherchons tous une vie plus saine et durable. Compte tenu de ces temps, c’est le bon sport à jouer », dit Singh, en prenant une bouchée de dîner.

Outre son programme d’entraînement rigoureux et une marche d’environ 8 km, sa routine quotidienne comprend du yoga pendant une heure le matin suivi de méditation, d’exercice et de gym avant la pratique. Le golfeur croit en la thérapie naturelle et prend un cocktail à base de poudre de curcuma, de neem, de tulsi, de moringa et d’amla pour un système immunitaire fort pour lutter contre les virus et les infections.

Il trouve de nombreux avantages et opportunités dans le golf pour réaliser ses rêves. «Si vous êtes bon au jeu, vous pouvez bien gagner votre vie. Cela dépend de vos efforts et des normes que vous vous fixez. Si vous voulez jouer en Inde, en Asie ou dans les plus grands circuits d’Amérique ou d’Europe, cela dépend des conflits individuels et de la volonté d’atteindre le niveau suivant. C’est un jeu fantastique avec beaucoup de talent dans le pays », dit-il, ajoutant que le golf dans les années 70 et 80 n’était pas un sport populaire parmi les jeunes.

Un accès facile à Internet est aujourd’hui un grand avantage pour la jeune génération de joueurs, estime-t-il. «Quand je grandissais, je ne savais pas sur quel muscle je devais travailler. Je me suis également blessé plusieurs fois car je ne faisais pas le bon exercice. Mais de nos jours, les jeunes savent sur quels muscles ils doivent travailler pour rester en forme, ce qui est bon pour la force. Tout est sur Internet », dit-il, se souvenant de l’époque où sa carrière professionnelle était gâchée par des blessures, en particulier un problème d’épaule tenace.

Pour bien jouer au golf, il est impératif d’être en forme, affirme-t-il. «Étant donné que les meilleurs tournois seniors sont compétitifs, avec de nombreux anciens champions, je dois être plus en forme maintenant que je ne l’étais lors de mes matchs précédents. L’expérience peut vous amener à un niveau supérieur, mais si vous n’êtes pas en forme et que votre corps ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas participer à la tournée senior. C’est pourquoi je mets l’accent sur la forme physique. Je dois continuer à travailler sur mon corps pour pouvoir jouer au golf bien », dit Singh, ajoutant:« Je n’avais pas les bons conseils quand j’étais jeune, surtout avec mes blessures à l’épaule. Je ne connaissais pas le bon exercice et ce que je devais suivre. Mais la génération d’aujourd’hui a des conseils spéciaux dans les instituts, les clubs, afin qu’ils sachent quel muscle fonctionne dans le swing de golf et peut durer des années. Si j’avais travaillé sur le muscle, je n’aurais pas été autant blessé. Maintenant, je m’assure que mon tronc est assez fort, car c’est important dans le jeu… et surtout après 40 ans, quand les muscles rétrécissent, il faut travailler la masse musculaire, faire des entraînements légers tout en travaillant sur suffisamment de flexibilité pour le jeu. Tout cela devrait durer jusqu’à une décennie.

Poursuivant l’héritage sportif de ses parents – père Milkha Singh, le plus grand sprinter de l’Inde, et mère Nirmal Kaur, ancienne capitaine de l’équipe féminine indienne de volleyball – Singh s’est imprégné de la pratique des bonnes habitudes. Pour les jeunes joueurs, il conseille trois choses: fixer des normes élevées, avoir pour objectif de remporter un championnat majeur et croire en soi. «C’est un jeune sport. Si vous n’êtes pas dans la vingtaine et que vous partez après avoir remporté de gros championnats, vous ne pouvez pas gagner. Il y a tellement de concurrence dans la journée et l’âge d’aujourd’hui qu’il faut commencer jeune. Avoir un objectif, fixer des normes élevées… c’est la seule façon de gagner », conclut-il.

