Le rêve du PSG est le triplé

22/04/2021

Activé à 17:42 CEST

Arnau Montserrat

Il existe de nombreux types de triplés dans le monde. Gagner trois tournois nationaux est un triplé. Pep’s City ou justement le PSG l’ont fait la saison dernière où ils ont tout gagné en France. Super Coupe, les deux Coupes, celle du championnat ne se joue plus cette année, et le championnat de France. Il a en fait fait un poker. Mais je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que les vrais aigus sont atteints avec les champions. Cette coupe aux oreilles qui a tant été critiquée ces dernières heures mais qui a tant de prestige dans son métal.

Le PSG rêve de lui depuis l’arrivée des pétrodollars. Ils étaient plus proches que jamais la saison dernière, mais le Bayern a transformé le rêve en cauchemar. La réalité est qu’ils se rapprochent de plus en plus de l’atteinte de cet objectif. C’est la priorité absolue de la saison. S’ils peuvent aussi terminer la saison avec la Coupe et la Ligue 1, idéal. Ils entreraient dans le groupe restreint de clubs qui l’ont atteint. Plus précisément six jusqu’à présent. Celtic, Ajax, Manchester United, Inter, Barça et Bayern. Les deux derniers deux fois.

Mode Ligue 1

Mais avant de se concentrer sur la demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City, les parisiens doivent réactiver le mode championnat. Ils sont deuxièmes, à un point de Lille, et ils affrontent une journée clé pour le championnat. Il reste cinq jours à faire et Monaco et Lyon sont également sur la liste restreinte. Les quatre sont séparés par trois points.

C’est une journée spéciale car Lille visite le terrain de l’Olympique de Lyon. Les dogues peuvent assommer l’un des prétendants ou céder la tête à un PSG qui se rendra à Metz. Ceux de Pochettino s’attendent à une chute de Lille pour attaquer la direction.

Ils le feront avec un Neymar en forme, avec un nouveau Mbappé après ne pas avoir disputé le match de Coupe de France contre Angers et avec un Icardi qui vient de marquer un triplé dans le tournoi de la coupe. Pour terminer, Di María, qui a souscrit à une assistance rabona, vit un doux moment. Contre Angers, ils ont envoyé un avertissement à City. A mi-régime, au ralenti, ils mettent la main sur celui de Stéphane Moulin. Et sans Kylian sur le green. Trois matchs de Ligue des champions, cinq en championnat et deux en Coupe. Le PSG a dix matchs pour remporter le triplé. Ce n’est pas une utopie.