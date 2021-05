Le rêve du téléphone modulaire ne mourra jamais – .

Nous avons vu des concepts de téléphones modulaires et des appareils modulaires réels pendant des années, car il existe un certain attrait théorique pour ce type de produit. Il est logique de construire un appareil respectueux de l’environnement comportant des pièces remplaçables par l’utilisateur. De cette façon, vous pourrez échanger des modules anciens ou cassés contre du matériel neuf plutôt que d’abandonner tout l’appareil. Vous pourrez mettre à niveau les puces, la batterie et l’appareil photo toutes les quelques années, et peut-être même l’écran. Vous auriez également accès à des modules plus inhabituels qui fourniront un type spécifique de fonctionnalité qui ne se trouve pas autrement sur les téléphones traditionnels.

Mais à maintes reprises, les entreprises n’ont pas réussi à rendre les téléphones modulaires populaires auprès des acheteurs. Phonebloks était passionnant pendant un moment. Le projet Ara de Google voulait des téléphones modulaires, mais en est sorti. Le G5 de LG était un téléphone modulaire original. Motorola a peut-être le plus réussi à imaginer un téléphone modulaire limité – les Moto Mods de la société lui ont permis de mettre à niveau un téléphone 4G de milieu de gamme au statut de produit phare 5G il y a quelques années, mais l’engin avait l’air tout simplement horrible.

Malgré cela, une autre entreprise pense pouvoir se lancer dans les téléphones modulaires. Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a récemment déposé un brevet pour la technologie de téléphone modulaire.

Trouvé par LetsGoDigital, le nouveau brevet Xiaomi a été déposé en février 2020. Comme toujours avec la technologie brevetée, rien n’indique que Xiaomi lancera un appareil modulaire de sitôt, mais le fait qu’il ait déposé un brevet l’année dernière suggère que le vendeur chinois de combinés est intéressé par les appareils modulaires.

Illustrations de téléphones modulaires issues du brevet Xiaomi. Source de l’image: Xiaomi via LetsGoDigital

Comme les mods de Motorola, le smartphone modulaire Xiaomi est relativement simple. Le fabricant de combinés a imaginé des téléphones composés de trois parties distinctes. La partie supérieure contient le module caméra et toutes les puces. La partie centrale est la plus grande, étant dédiée à la batterie. La partie inférieure est la plus petite, avec l’ensemble haut-parleur et le port de charge.

Les illustrations que Jermain Smit a produites pour LetsGoDigital suggèrent que la caméra selfie serait placée sous l’écran, une fonctionnalité que nous nous attendons à voir sur plusieurs combinés cette année, y compris les appareils Xiaomi.

Rendu du concept de téléphone modulaire Xiaomi basé sur des illustrations de brevets. Source de l’image: LetsGoDigital et Jermaine Smit

Ce qui est particulier à propos de cet engin modulaire, c’est qu’au moins deux des trois parties auraient également un composant d’affichage, ce qui est un problème immédiat, car les écrans comportent des cadres. Les modules de Xiaomi se connecteraient de manière transparente grâce à un système de rails et le téléphone n’aurait pas de couture visible. C’est plus facile à dire qu’à faire et cela ressemble au type de technologie d’écran sophistiquée qui pourrait augmenter le prix du téléphone.

Les illustrations de Xiaomi suggèrent que remplacer un module par un autre serait incroyablement facile. Mais, encore une fois, cela pourrait être plus facile à dire qu’à faire. C’est une chose de remplacer la batterie ou le module de haut-parleur, et en tout autre d’échanger le module de caméra contre autre chose. En effet, le module de caméra contient également la carte logique du téléphone, qui comprend le stockage et les données personnelles. Il devrait y avoir un moyen de transférer des données d’un module au suivant avant de remplacer la partie supérieure par une avec un arrangement de caméra spécifique.

Le rendu du concept de téléphone modulaire Xiaomi basé sur des illustrations de brevets imagine à quoi ressemblerait une boîte de vente au détail. Source de l’image: LetsGoDigital et Jermaine Smit

Encore une fois, rien n’indique que Xiaomi poursuivra ces conceptions de téléphones modulaires de sitôt. Mais le brevet prouve que le rêve du téléphone modulaire ne mourra tout simplement pas.

