Le rêve écossais de Boris Johnson «en eau profonde» alors que Keir Starmer saisit une opportunité en or | Sciences | Nouvelles

Le Premier ministre et Sir Keir sont actuellement en Écosse, montrant leurs références écologiques avant le sommet sur le climat COP26 de novembre à Glasgow. Le leader travailliste souhaite que 30 milliards de livres sterling soient dépensés pour soutenir jusqu’à 400 000 emplois «verts» dans les industries manufacturières et à faible émission de carbone, car il a affirmé que le gouvernement n’était pas sur la bonne voie pour atteindre ses propres objectifs climatiques. S’adressant à la BBC, Sir Keir a imputé cela à un “gouffre entre les extraits sonores et l’action” et a déclaré que c’était “particulièrement préoccupant” avec le sommet dans quelques mois seulement.

Et le commentateur politique M. Newton Dunn semble d’accord.

Écrivant dans une chronique pour l’Evening Standard, il a déclaré que la COP 26 était “déjà en grande difficulté” et que M. Johnson était confronté à quatre problèmes.

Il a déclaré : « Premièrement, il n’y a toujours pas de consensus international sur ce qui devrait être convenu à Glasgow.

“Cet accord était censé être le dernier acte de trois.

“Si Kyoto en 1997 consistait à convenir qu’il y a un problème et que Paris en 2015 visait à se fixer un objectif pour y faire face (limiter l’augmentation de la température de la Terre à 1,5°C), Glasgow devait déterminer comment y parvenir.”

Mais M. Newton Dunn a déclaré que les dirigeants mondiaux étaient encore à des kilomètres de cela, et le sommet du G7 en juin a montré que “les yeux sont ailleurs alors qu’ils combattent leurs propres pandémies de Covid”.

Il a ajouté: “La deuxième raison pour laquelle la COP26 est en eau profonde est qu’on se rend compte que les politiques mondiales pour arrêter le changement climatique qui ont été convenues jusqu’à présent vont échouer.

“Planter des arbres pour décarboner l’atmosphère en est un.”

M. Newton Dunn a cité les commentaires du patron d’Oxfam GB, Danny Sriskandarajah, qui lui aurait dit que pour que le monde atteigne zéro émission de carbone d’ici 2050, les forêts devraient être plantées “cinq fois la taille de l’Inde”.

Mais quatrièmement, et “le plus effrayant de tous”, selon le diffuseur, c’est que les choses sont “sur le point d’empirer”.

Il a expliqué: “Lundi, les scientifiques mondiaux du changement climatique publient leur première mise à jour en sept ans sur la température exacte de la Terre déjà devenue, et tous les présages sont sombres. Potentiellement très sombres.

“Le monde est très susceptible d’être beaucoup plus chaud qu’on ne le craignait auparavant. Certains prédisent que la limite de 1,5 °C est déjà hors de portée 29 ans plus tôt et que le changement climatique est irréversible. Il est temps de paniquer ? Cela pourrait l’être.”

Une porte-parole du gouvernement a déclaré à la BBC que les ministres suivraient les conseils de leur groupe d’experts, le groupe de travail sur les emplois verts, sur la manière de saisir les opportunités économiques présentées par le passage à une économie respectueuse du climat.

Elle aurait déclaré que les recommandations du groupe de travail – publiées le mois dernier – étaient « un grand pas en avant dans la fourniture de travailleurs qualifiés et d’emplois verts essentiels à la transition du Royaume-Uni vers le net-zéro ».