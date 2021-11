Le Rêve’ et quel est le prix ?

« Monsta X: TheDreaming » sortira bientôt dans plus de 70 pays. Le nouveau documentaire de Monsta X mettant en vedette Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney et IM révélera des images inédites de l’acte K-pop. Vérifiez la date de sortie, comment regarder et les détails de la réservation des billets ci-dessous.

Réalisé par Oh Yoon Dong et Sung Sin-hyo, ‘Monsta X: The Dreaming’ rendra les fans émus avec 85 minutes d’exécution où le groupe K-pop dévoilera son parcours et quelques performances exclusives pour les fans, Monbebe.

‘Monsta X: The Dreaming’ – date de sortie expliquée

Monsta X a annoncé la date de sortie de son nouveau film « Monsta X : The Dreaming ». Selon le site officiel, le documentaire sortira en Corée le 8 décembre. Dans tous les autres territoires, ‘Monsta X: The Dreaming’ sera diffusé les 9 et 11 décembre.

La date de sortie du film Monsta X au Brunei et en Inde n’a pas encore été confirmée.

Où pouvez-vous regarder « Monsta X : The Dreaming ? »

International Monbebes peut regarder le film dans plus de 70 pays. De l’Argentine, de l’Australie, de la Belgique, du Chili à l’Allemagne, la Hongrie, le Japon, l’Indonésie, les États-Unis, consultez la liste complète des pays ci-dessous.



Pays où ‘Monsta X: The Dreaming’ sera disponible (monstaxthedreaming.com)

Comment réserver des billets pour ‘Monsta X: The Dreaming’ et quel est le prix

La réservation des billets pour le nouveau documentaire de Monsta X sera différente selon les pays.

Pour les fans résidant en Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Biélorussie, Chili, Géorgie, Indonésie, Irak, Kazakhstan, Koweït, Moldavie, Oman, Philippines, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Ukraine et Vietnam, la réservation des billets commencera à partir du 30 novembre.

Selon le site officiel de réservation, les prix des billets peuvent différer selon le pays. Pour les fans américains, les prix des billets commencent à 21 $ / 22 $.

Cliquez ici pour plus d’informations sur les prix des billets.

La bande-annonce du documentaire Monsta X incite les fans à se demander si Shownu sera là

La nouvelle bande-annonce de « Monsta X: The Dreaming » a suscité l’inquiétude des fans qui se demandent combien de Shownu ils auront dans le film.

Un fan a partagé: «Je suis en larmes. Shownu ne va-t-il vraiment pas du tout apparaître dans le film de rêve ?? C’est la bande-annonce et il est introuvable. Ne pas avoir de coupes individuelles ou n’apparaître dans le concert en direct est bien, mais être édité à partir d’anciens clips de concert ? »

Un deuxième fan a fait écho: « Pas un seul clip du leader #SHOWNU sur cette bande-annonce. Et ça fait un moment qu’on n’a plus entendu parler de lui. S’il vous plaît, donnez-nous QUELQUE CHOSE! »

Je suis en larmes 😭 Shownu ne va-t-il vraiment pas du tout apparaître dans le film de rêve ?? C’est la bande-annonce et il est introuvable. Ne pas avoir de coupes individuelles ou apparaître dans le concert en direct est bien, mais être édité à partir d’anciens clips de concert ?? pic.twitter.com/vM3pyWX6HE – Lia K (@tomyluvshownu) 18 novembre 2021

Regardez la bande-annonce de « Monsta X: The Dreaming » ici. Faites-nous part de vos impressions sur le film @HITCculture.

