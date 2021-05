Le rêve européen de Nicola Sturgeon pourrait être annulé par Boris Johnson: «Besoin de l’autorisation du Royaume-Uni» | UK | Nouvelles

La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, intensifie la pression sur le gouvernement alors qu’elle cherche à obtenir un deuxième référendum sur l’indépendance. Après la quatrième victoire consécutive du Scottish National Party (SNP) aux élections à Holyrood, au cours de laquelle le parti n’avait qu’un siège en moins d’une majorité, elle a averti le Premier ministre que l’Écosse obtiendrait un deuxième référendum sur l’indépendance. Elle a déclaré dimanche: «Compte tenu du résultat de cette élection, il n’y a tout simplement aucune justification démocratique pour Boris Johnson ou toute autre personne cherchant à bloquer le droit du peuple écossais de choisir notre avenir.

«Si les conservateurs font une telle tentative, cela démontrera de manière concluante que le Royaume-Uni n’est pas un partenariat d’égal à égal et que – étonnamment – Westminster ne voit plus le Royaume-Uni comme une union volontaire de nations. Ce serait en soi un argument des plus puissants pour que l’Écosse devienne un pays indépendant. »

Mme Sturgeon vise à ramener l’Écosse dans l’UE, mais M. Johnson pourrait bien lui faire obstacle, selon un expert.

Marc Weller, professeur de droit international et d’études constitutionnelles internationales à l’Université de Cambridge, a averti que l’Écosse ne pouvait pas réintégrer le bloc sans l’accord de Londres.

Il a souligné que le blocage de Chypre, de la Grèce, de la Roumanie, de la Slovaquie et de l’Espagne à la candidature de longue date du Kosovo à rejoindre l’UE était le signe d’un obstacle potentiel.

Le professeur Weller, qui était conseiller juridique sur le processus de paix au Kosovo et a été expert principal en médiation des Nations Unies, a ajouté: «L’accord sans réserve des deux parties, Édimbourg et Londres, sur le processus menant à l’indépendance serait essentiel.»

L’expert a déclaré que l’UE n’accepterait pas un référendum sur l’indépendance qui ne serait pas “consensuel”.

Il a déclaré au Times: «Oui, l’Écosse pourrait être en mesure de forcer un référendum contre la volonté du gouvernement britannique, ou de tenir un scrutin consultatif à la place.

“Cependant, Holyrood ne pourrait pas atteindre l’indépendance avec une adhésion garantie à l’UE si le processus menant à l’indépendance semble être tout sauf totalement consensuel.”

Malgré cela, il a également encouragé les partisans de l’indépendance, affirmant que le gouvernement britannique ne pouvait pas refuser un vote «indéfiniment».

Le professeur Weller a évoqué la possibilité que les tribunaux internationaux soient impliqués dans tout différend, ajoutant que le droit de l’Écosse de quitter l’Union avait été «établi de manière informelle dans la pratique constitutionnelle britannique» après le référendum de 2014.

En août de l’année dernière, la professeure Aileen McHarg, experte en droit public, a déclaré à Express.co.uk que Westminster pourrait utiliser un plan controversé pour contrecarrer les efforts de Mme Sturgeon pour organiser un référendum.

Le gouvernement écossais tente d’utiliser un ordre de l’article 30 pour essayer d’obtenir les pouvoirs de tenir un vote.

Le professeur McHarg a souligné comment M. Johnson pourrait adopter une approche similaire à celle utilisée par le gouvernement dans le Scottish Continuity Bill de 2018 – renvoyant la tentative de Mme Sturgeon d’obtenir les pouvoirs de tenir un référendum devant la Cour suprême.

Le projet de loi visait à habiliter les ministres écossais à apporter des amendements permettant d’aligner la législation écossaise sur la législation de l’UE après la fin de la période de transition du Brexit.

Le professeur McHarg a poursuivi: “En supposant qu’un projet de loi référendaire soit adopté par le parlement, il y a alors une période de quatre semaines pendant laquelle les officiers de justice britanniques et écossais ont la possibilité de le renvoyer à la Cour suprême pour une décision sur la ne pas.

«Cela s’est produit avec le Scottish Continuity Bill, le gouvernement britannique a renvoyé le projet de loi à la Cour suprême, ce qui signifiait qu’il ne pouvait pas obtenir la sanction royale et être appliqué.

«Il a fallu plusieurs mois à la Cour suprême pour entendre l’affaire, et entre-temps, la loi sur le retrait de l’UE a été adoptée, ce qui a réduit les pouvoirs législatifs du gouvernement écossais.

«Il existe un risque que le gouvernement britannique renvoie un projet de loi référendaire à la Cour suprême et adopte une loi indiquant clairement que Holyrood ne peut pas organiser un référendum sur l’indépendance.

“Il n’y a aucun obstacle juridique pour empêcher le gouvernement britannique de tenter de le faire. Que ce soit ou non un plan d’action justifiable serait bien sûr un sujet de controverse. J’imagine que beaucoup de gens le considéreraient comme illégitime.”