Le rêve Netflix de Meghan Markle et du prince Harry en lambeaux: “Juste un communiqué de presse” | Royale | Nouvelles

L’année dernière, le couple a pris la décision historique de laisser sa vie royale derrière lui et de s’installer de l’autre côté de l’étang dans le but de vivre une “vie financièrement indépendante” loin de la monarchie. Depuis lors, ils ont dépensé une fortune dans une foule de nouveaux luxes, comme un manoir à Montecito, un quartier exclusif en bord de mer à environ deux heures de route au nord de Los Angeles. Alors qu’ils ont réussi à conclure une série d’accords lucratifs avec des plateformes telles que Netflix et Spotify, Harry a expliqué en mars à Oprah Winfrey comment il avait été coupé financièrement de sa famille.

Cela a suscité une réponse du porte-parole du prince Charles, qui a déclaré, lors de la publication des comptes financiers de Clarence House pour l’année en juin, que les Sussex ont reçu une “somme substantielle” à leur sortie et qu’ils ont été financés jusqu’à l’été 2020 .

Mais les commentateurs se demandent à quel point les patrons de Netflix et Spotify pourraient être heureux après que seulement une poignée de plans de contenu aient été confirmés.

Il s’agit notamment de Daniela Elser – qui a déchiré l’accord dans un article cinglant pour news.au.com.

Elle a écrit en juin : “Alors que d’une part les projets de télévision et de longs métrages mettent des années à arriver à l’écran, d’autre part, qu’est-ce que Netflix a vraiment obtenu jusqu’à présent pour leur investissement estimé à 133 millions de dollars dans le duc et la duchesse ?

“Bien sûr, leur signature a été un énorme coup publicitaire, mais jusqu’à présent, tout ce que le géant du streaming a obtenu pour son engagement financier à neuf chiffres est essentiellement le communiqué de presse le plus cher du monde.

“Harry et Meghan ont beaucoup à prouver, et vite, car ils se battent contre la montre ici.”

Les deux projets Netflix incluent un de Meghan, qui produira une série animée intitulée Pearl.

« Essentiellement, ils auront une brève fenêtre pour prouver qu’ils valent les centaines de millions que les géants de l’entreprise ont parié sur eux. Pas de pression maintenant ou quoi que ce soit.

« Le fait est que même des entreprises d’un milliard de dollars ne peuvent pas se permettre de continuer à verser des camions pleins d’argent dans deux entrepreneurs très, très célèbres s’ils ne s’avèrent pas être un bon investissement. »

Un examen similaire a été placé sur l’accord Spotify du couple par Eric Schiffer, président de Reputation Management Consultants.

Il a déclaré à Newsweek l’année dernière que l’accord serait “basé sur des facteurs de performance”, mais a admis que même si le contrat était “excellent pour eux”, il était “terrible” pour la monarchie “parce qu’ils choisissaient de le vendre à des prix bradés”. .

Il conclut : « Je pense qu’ils profitent systématiquement du halo de la monarchie.

“Si Harry n’était pas impliqué, personne ne s’en soucierait, si elle n’avait pas les liens royaux.

“Il y a cette guerre imprudente contre cette marque historique immaculée qui représente le peuple anglais depuis des siècles.”